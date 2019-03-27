【麻疹爆發】機場快綫員工中招　港鐵：將安排員工注射疫苗

本港麻疹個案今天增至30宗，新增個案當中包括一名31歲男性港鐵員工。港鐵公司發稿指，該名職員於3月23日感到不適，被送往醫院接受觀察及治療，目前仍然留醫，情況穩定。據悉，該員工是機場港鐵站前線職員，主要為遊客提供資訊及協助。 港鐵表示，會安排在機場站及博覽館站工作的港鐵人員接受適當疫苗注射。

本港麻疹個案今天增至30宗，新增個案中包括一名31歲男性港鐵員工。 （資料圖片）

港鐵表示，今天獲悉一名在機場快綫機場站工作的港鐵職員確診麻疹，該名職員於3月23日感到不適，被送往醫院接受觀察及治療，目前仍然留醫，情況穩定。

港鐵已啟動傳染病應變機制，並按衞生防護中心的指引，每四小時以稀釋漂白水清潔消毒機場站，港鐵亦已安排清潔服務承辦商，加強清潔和消毒機場快綫列車。提供口罩予有需要的職員。為保障職員健康，公司正安排在機場站及博覽館站工作的港鐵人員，根據個人需要，接受適當疫苗注射。

香港鐵路專業人員工會主席林偉強表示，港鐵安排員工到為青衣站卓健醫務所注射疫苗。 (卓健醫療中心網頁)

工會：港鐵昨日已安排同事到診所打針

香港鐵路專業人員工會主席林偉強表示，港鐵方面已率先安排於機場站的前線職員，於昨日（26日）起可以自願性到公司屬下的兩間醫務所打麻疹預防疫苗,，其中一間為港鐵青衣站卓健醫務所，費用由港鐵支付。另外，公司方面回覆他指，現時已要求診所方面訂購足夠針藥，並相信暫時足以應付所需。而今日（27日）則安排有機會到機場工作的後勤人員，包括維修部職員注射有關疫苗，第三階段則安排其餘職員到相關診所注射。

林偉強續說，公司同時提醒他們要注意個人清潔，公眾地方已加強消毒，「其實都係要自己執生，其實明知機場出事當然要早知有安排，都有少少後知後覺。」