【麻疹爆發】攜幼童旅客：好彩搭星航　如果坐國泰就有啲擔心

本港現時有26宗麻疹個案，當中9人在機場工作，包括2名國泰航空員工，一人為空少，一人為機師。然而，國泰方面一直未公布涉事航班，曾搭乘國泰的旅客都不知道有沒有受影響。 有攜帶幼童的旅客表示，擔心國泰未必做足清潔航機的工作，直言「好彩我今日搭星航，如果坐國泰就有啲擔心。」事件亦影響她日後選乘國泰的信心。不過，亦有旅客仍帶同半歲女兒乘坐國泰，指因一早已購買機票，只好繼續乘搭，但會在人多地方戴上口罩，登上飛機後先消毒一下座位。

▼麻疹防治懶人包▼

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遠嫁新加坡的港人曾小姐表示，今次回港探親也有聽聞麻疹消息，但不知當中有2名機組人員屬國泰航空，獲悉後表示擔心，「有少少驚，同埋覺得可能同航空公司的清潔有啲關係，未必清潔得好足。」

麻疹事件影響選坐國泰信心

不過，她今天攜同一歲多的小朋友乘搭的是新加坡航空，她直言：「好彩我搭星航，如果坐國泰就有啲擔心。」而事件亦影響了她未來乘坐國泰的信心，「不會是首選」。

她補充，為預防麻疹，會隨身帶同消毒噴霧、勤洗手，「𥄫住小朋友唔好放隻手落口」。她並指，印象中自己在小時候曾接種疫苗，而小朋友亦已在新加坡接種過疫苗。

本港現時有26宗麻疹個案，當中9人在機場工作，包括2名國泰航空員工，一人為空少，一人為機師。（鄭翠碧攝）

旅客：一早買機票 唯有繼續搭

攜同約半歲女兒乘坐國泰航空的龍小姐表示，雖然有點擔心女兒會受到感染，不過由於一早已購買機票，「都無辦法」，仍選擇前往菲律賓探望在當地工作的丈夫，只可在人多地方戴上口罩，登上飛機後先消毒一下座位，「盡量少接觸人。」

她對國泰航空仍有信心，「咁啱唔好彩啫，並唔係國泰的問題。」被問到會否擔心受感染的國泰機組人員會較易傳染其他在機場工作的人員，她稱：「咁其他航空公司不代表無事，佢哋都會喺機場出入，可能去個廁所都會感染，呢啲無得避。」

她認為麻疹不算很恐怖，自己在小時候已接種疫苗，不太擔心，並直言「如果而家可以幫囡囡打，我都想打埋啊！」對於衞生防護中心建議第二劑麻疹疫苗由小一注射提前至18個月大，龍小姐認為措施可有助如同女兒一樣需經常出國的幼兒。

乘搭國泰到訪上海的吳小姐表示，不太擔心疫情，「呢啲整定嘅，防不勝防。」（鄭翠碧攝）

菲律賓的麻疹疫情十分嚴重，衞生防護中心昨晚的記者會提到，單單在今年1至3月，菲律賓已有22967宗麻疹個案，更造成333人死亡。龍小姐稱，未有聽聞菲律賓的疫情，聽記者提及後感到驚訝，她指早前到訪當地時亦未見當地人有特別防禦措施，自己到當地後不會帶女兒到任何多人的地方，希望可避免女兒與人接觸。

旅客：傳染病防不勝防 不太擔心

另外，乘搭國泰到上海的吳小姐表示，不太擔心疫情，「呢啲整定嘅，防不勝防，成日唔係呢個病，就嗰個病，無一個安寧的地方。」她稱乘坐飛機時或會戴上口罩以防麻疹及流感，日後到訪高危地區前，亦或會先接種疫苗保障自己。