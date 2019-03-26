【天價泊車】將軍澳領展停車場加價　月租破四千　貴過泊尖沙咀

領展轄下停車場將在4月1日起加價，月租車位平均加幅達12.7%，車主怨聲載道。不同團體相繼發起行動，批評領展作為公共服務提供者，沒負起社會責任，每年提出遠高於通脹的加幅。一向車位緊張的將軍澳，過去已多次傳出以近400萬的「天價」買賣車位的個案，今次亦備受領展加租影響，部分場地內一些固定車位的月租收費超出4000元大關。區議員批評，領展做法嚴重影響民生，對小康家庭的車主及「搵食車」車主都是「百上加斤」。

領展轄下停車場將在4月1日起加價，月租車位平均加幅達12.7%，引起社會怨聲載道。(王海圖攝)

和明停車場4260元

根據領展網頁，在將軍澳區內領展轄下共有11個停車場。香港01記者翻查資料，對比11個場地內私家車浮動車位的月租收費(見下表)。只見各場地加價約300至390元，幅度約6.3%至13.6%，在新收費之下，以TKO Gateway(即厚德商場)停車場的3740元及健明停車場的3580元最高；至於加幅方面，則以英明停車場和唐明停車場的13.6%最高。除此之外，突破4000元大關的屬固定車位，位於和明停車場(收費4260元)及健明停車場(4020元)。

尖沙咀月租車位，隨時比將軍澳領展場地的車位收費便宜？(網上截圖)

將軍澳區車位的價格問題一直備受討論。如今部分月租車位收費升破4000元大關，原來隨時比在其他「旺區」租用車位更要昂貴。在網上可見，尖沙咀加拿芬廣場有車位出租，出租價只為3500元。

除了領展場地，有指私人屋苑的車位更貴，月租「閒閒地」需要4、5000元，成交價更可達400萬元的高位。但區內車位長期短缺，即使願意付錢，都未必有位可泊，問題又以新式私人屋苑為主的「環保區」(即日出康城一帶)尤其嚴重。據車主李先生表示，其居住的屋苑內停車場月租車位租金雖貴，仍不時爆滿，他情願走遠幾步，將車泊在數據中心旁邊的「爛地停車場」，不過月租都需3500元，「希望可以多啲車位啦，其實我哋都冇得揀焗住要泊，不過實在太貴，對比其他區價錢亦唔合理。」

將軍澳區一些「爛地停車場」月租也不便宜，但仍泊滿車輛。(呂諾君攝)

李先生希望區內可以早日增加車位。(王海圖攝)

香港01記者在現場視察時，見到場內空出的車位不多，亦不時有車主前來取車。至於位於將軍澳南(近天晉及港鐵將軍澳站)的臨時停車場，場地擬定日後要建設中央公園，現時約800個車位亦幾近泊滿，可見區內對於車位的需求實在殷切。

西貢區區議員方國珊指出，早年政府規劃不周，令將軍澳區內長年出現車位不足的問題。她表示，坑口一帶物業較早發展，車位比例情況相對較好，但在2000年後發展的「環保區」，情況則十分嚴重，「根據政府喺2000年代嘅《香港規劃標準與準則》，將軍澳區內每5至7個家庭，先有一個車位，當年政府希望市民多啲依賴鐵路，但其他政策冇配合，車輛數目就只係一直增加，令車位問題愈來愈犀利。」

有意見認為，領展牽頭大幅加租會令車主百上加斤。(王海圖攝)

方指出，明白政府要為環保制定相關政策，但亦認為車輛不是「萬惡」，市民在假日駕車亦「是權利不是罪」，認為政府需要改善車位政策，亦需要增加區內的車位供應，「以我所知，好多車主平日返工都係好乖咁搭公共交通工具，只係想放假時揸車同家人出去玩......現時月租咁貴，而買賣價就更加誇張，相當於一間居屋嘅價錢，對佢哋嚟講真係好大壓力。」她建議政府採取合乎成本效益的方法，在日後新建的設施內增加多層停車場的規劃。

對於今次領展加租，方亦批評領展沒有盡其企業責任，牽頭大幅加租無疑會令車主百上加斤，「如果係加少少，都算係合理地調整收費，但現時加幅達到雙位數，佢哋自己嘅業續又一向不錯，點解一定要賺到盡呢？」

方國珊指出，早年政府規劃不周，令將軍澳區內長年出現車位不足的問題。(呂諾君攝)

領展發言人則指，有關月租收費調整旨在彌補工資、維修及保養等營運開支的加幅。對於商用車輛的情況，該公司亦已充分考慮，調整幅度亦較私家車位低。調整收費的同時，會向現有月租私家車車位用戶贈送優惠券，總優惠金額超過1.1億港元(每位月租私家車位用戶可獲優惠總額超過2,800港元)。整體而言，收費調整與過往相若，領展停車場對比區内其他停車場仍然具競爭力。

發言人續指，就旗下將軍澳區九個停車場而言，其月租車位使用率一直高企，顯示有關設施保持市場競爭力。作為私營企業，該公司一直以提供優質服務為宗旨，逐步投資超過6億港元提升停車場服務及設施，包括加強保安措施、優化車場環境，強調會繼續就相關事宜與持分者保持溝通。