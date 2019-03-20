【後領展時代】長發街市罷市後3年現8間空舖　菜檔嘆狂加租難生存

2016年初，長發街市商戶在農曆新年期間發起一連7日的罷市，反對領展將街市管理權外判給建華。惟團結沒能扭轉局面，街市最後仍被售予建華，其後場內大肆改動，整個設計猶如另類水族館。事隔3年，有市民指近日場內開始出現空舖，認為是建華大幅加租而致，有仍然留在街市的舊商戶亦指，今年淨加租金額已達2萬元，大嘆生意難做。事過境遷，這個曾經成為全港關注焦點的場地，現時又變成怎樣？

為了解事件，記者曾致電已落戶馬灣開店的長發邨商戶聯會主席，但他表示，已離開了長發街市多年，不太清楚該處情況，而他現時在馬灣的生意亦很穩定，不願再就事件多作評論。回望過去，2010年，長發街市商戶為抗議領展(當時稱為「領匯」)瘋狂加租，發起罷市；6年後，眼見建華將要接手管理街市，他們再度抗爭，手牽手組成人鏈阻止臨時商販進駐。但最後仍然難敵霸權，場地最後外判建華，「最團結街市」的商戶，亦各散東西，只有少數仍留在場內。

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事隔3年，有街坊指，場內出現了不少空舖，認為是逐步邁向「全場建華化」，透過加租逼走原有商戶，好讓建華旗下的商舖得以進駐。《香港01》記者曾到場視察，只見場內眾多商舖之中，有8個空舖正在招租，包括了魚檔、水電店和素食店等。據處於場內中央位置的菜檔檔主馮先生表示，街市確實有加租情況，「今年已經加咗我兩萬蚊，即係成個檔口要成9萬幾蚊租！」雖然眼見菜檔很受歡迎，但馮先生指，租金如此高昂生意額只是僅夠應付，又指在領展前的長發街市，他有5個檔口，合共只需交5萬元租。

菜檔檔主馮先生表示，今年已被加租2萬元。(黃偉民攝)

至於乾貨店老闆娘楊小姐則指，她是在建華接手後才落戶，店舖面積約6、70呎，將在五月租約期滿，以她所知屆時加幅將達3成，已做好心理準備預計加租後就會離場，「街市嚟講呢度真係貴，又唔係冇其他地方開舖，加到咁我哋真係生存唔到！」

王必敏指，區內街市空置的問題嚴重。(黃偉民攝)

民間組織「青衣島民」亦有關注青衣區內街市的情況，成員王必敏指，區內街市空置的問題嚴重，以物品種類、選擇來說，長發已是較好，「長亨、長康呢啲場地，空置情況更多，雖然場內係一啲個體戶，亦有部分係由長發街市過去，但其實只係好零星。」她指，平日街坊如要買餸，大多寧願乘車到荃灣街市。

王表示，該些場地在更早時期已由領展售給財團，已屬「後領展時代」，財團無心經營，只是等待時機可以「賣場」，如果說仍有領展遺留下來的問題，區內只有長發街市，負責管理的建華仍未完成換血，但近期或已有跡象，有街坊表示，物價已開始上升，該處亦多了很多建華旗下、以肉店為主的店舖，她表示，除非十分留意各店背景，否則一般街坊不會留意原來貨物都來自同一來源，猶甚於大型超市，「場內最後都會有壟斷情況，落到地大家唔知頭唔知路，都係會冇人理。」

有街坊表示，近日長發街市的物價已開始上升。(黃偉民攝)

建華「香港街市」發言人指，青衣市場(長發街市)接近150個舖位，當中只有數個舖位處於與客戶接洽的階段，並將於短時間內租出，其他店舖均正在營業，出租率超過95%。相較於其他同類或公營街市，青衣市場的空置率處於相當低的水平，算不上存在空置問題。

發言人續指，青衣市場內商戶種類多元化，能滿足街坊日常生活需要，一直深受街坊歡迎，市場內人流量高，商戶及街坊成就雙贏局面，強調會繼續努力提升街市服務，為市民締造舒適、方便的購物環境。