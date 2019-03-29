【沙中線】土瓜灣站施工紀錄仍未齊　郭家麒炮轟港鐵：垃圾

繼港鐵沙中線紅磡站被指鋼筋接駁涉造假，再發現紅磡站北面、南面連接隧道以及列車停放處合共缺失逾6成施工紀錄及擅改圖則。政府遂要求港鐵審核其他車站，首階段先檢視土瓜灣站及鑽石山站，惟審核結果發現土瓜灣站的結構工程檢測表格及螺絲帽相關工地紀錄存有不足之處。 立法會鐵路事宜小組委員會今日（29日）討論相關事項。運輸及房屋局局長陳帆、路政署署長陳派明、港鐵候任行政總裁金澤培及工程總監包立聲出席會議。 就土瓜灣站缺失施工紀錄方面，有立法會議員追問詳情及缺失文件的數目，惟金澤培解釋當中涉及處理大量資料，故暫未能交代細節，更一度回應「我都想知點解無」。其言論被公民黨立法會議員郭家麒炮轟「垃圾」，促請港鐵嚴肅對待及利用科技改善文件缺失情況。

繼沙中線紅磡站被揭發工程問題，以及有三個位置施失逾6成施工紀錄及擅改圖則，土瓜灣站亦出現類似情況。（資料圖片）

公民黨立法會議員陳淑莊表示，根據運房局向立法會提交的文件，顯示土瓜灣站的結構工程檢測表格及螺絲帽相關工地紀錄存不足之處，追問港鐵土瓜灣站缺失文件佔總數的百分比。議會陣線立法會議員毛孟靜亦同時要求港鐵交代相關文件是出現次序混亂，抑或是文件一式四份，只能尋回一份，以及其缺失比率為何。

路政署署長陳派明表示，當局關心沙中線其他車站建築情況，故個別以抽查方法進行了審視工作，結果發現土瓜灣站仍有紀錄缺失。同時，政府早前要求港鐵就其他車站進行內部審核工作，並於3月底提交報告，惟至今仍未收到相關文件，對此感到「失望」。

金澤培則解釋，相關工作涉及處理大量資料，以及要追回兩至三年前的紀錄，再由外部所招聘的顧問進一步核實，承認現時才整理文件「係唔好嘅安排」，惟沒有交代缺失文件的實際數目及細節。

港鐵候任行政總裁金澤培今日出席立法會鐵路事宜小組委員會會議，未有交代土瓜灣站施工紀錄缺失的細節。（梁鵬威攝）

陳淑莊斥政府給港鐵時間「毀屍滅迹」

公民黨立法會議員郭家麒指出，港鐵去年大賺160億元，沙中線至今通車無期，且工程造價埋單勢必逾1000億元。惟港鐵沙中線紅磡站出現缺失施工紀錄，甚至連土瓜灣站都出現類似情況，怒斥「從未見過政府及港鐵咁垃圾」，又指所有文件應該環環緊扣，兩年多前理應已完備，質疑港鐵「仲要等咩文件」。另一議員陳淑莊則斥政府提供港鐵時間「毀屍滅迹」。

金澤培承認，文件應該要在施工期間同時製備，惟對於相關位置缺失紀錄，卻稱「我都想知點解無」。郭家麒隨即再次炮轟金澤培以及整個港鐵團隊「垃圾」，指現時的港鐵如何能挽回香港人信心，促請港鐵嚴肅對待並應用科技改善問題。

繼港鐵沙中線紅磡站缺失施工紀錄，土瓜灣站出現類似情況，被公民黨立法會議員郭家麒炮轟港鐵「垃圾」。（資料圖片）

港鐵由今年1月底至3月初先行檢視土瓜灣及鑽石山站，並於3月18日獲悉審核結果。當中發現，鑽石山站的檢測表格及螺絲帽相關工地紀錄大致可以接受，惟土瓜灣站則存有不足之處。政府遂要求況鐵進行調查，評估問題的程度及可造成的影響，以及提出補救措施，且審核工作將會擴至其餘沙中線車站，並優先處理「大圍至紅磡段」不同局部通車方案中的必須車站，包括大圍站、顯徑站、啟德站及宋皇臺站。