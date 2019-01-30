【沙中線】政府分階段審核車站　短期內先檢視土瓜灣站及鑽石山站

沙中線紅磡站工程接連被發現出問題，政府於今日（30日）記者會上稱，涉及紅磡北面連接隧道、南面連接隧道以及列車停放處的施工紀錄有缺失，部分由鋼筋搭接的接駁位置亦擅改為螺絲帽連接。 根據運輸及房屋局向立法會提交的文件，「大圍至紅磡段」的局部開通方案，受涉事的紅磡北面連接隧道、以及位處於列車停放處範圍的鐵路系統控制用房能否通過審批所影響。而政府將會檢視沙中線其他車站，短期內會先檢視土瓜灣站和鑽石山站，以確保主要結構工程的質量。

政府就沙中線紅磡站的新問題召開記者會。（余俊亮攝）

根據運房局向立法會鐵路事宜小組提交的文件，為確保沙中線車站的結構工程有否出現類似紅磡站擴建部分的質量問題，政府將分階段審核沙中線其他車站的工程，並先於短期內檢視土瓜灣站和鑽石山站。

早前於土瓜灣站附近多達二十多幢大廈被發現受沉降影響。（資料圖片）

局部開通視乎兩大因素​

文件內亦提及，就局部開通「大圍至紅磡段」部分車站及路段的需要及可行性，港鐵在上周四（24日）曾向運房局及其專家顧問團、以及路政署表示方案的可行性主要受制於紅磡北面連接隧道、以及位處於列車停放處範圍內，用作沙中線屯馬線的鐵路系統控制用房，是否能及早通過有關部門包括屋宇署及消防處的審批。此外，亦需考慮局部開通鐵路路段的技術可行性、鐵路系統的運載力、訊號系統的改動、路面交通的配合等因素。

文件亦指，受會展站的沉降事宜、預留位置於鐵路站上蓋興建會議中心等影響，沙中線「紅磡至金鐘段」的工程進度有所影響，但目前仍維持以2021年為通車目標。