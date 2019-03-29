政府委任王英偉為電影發展局主席　新委員莊文強、林家棟任期兩年

政府今（29日）公布，行政長官委任新一屆香港電影發展局委員，王英偉出任主席一職，著名導演莊文強為副主席，連同演員林家棟、《一念無明》導演黃進等9名新委員加入，任期均為兩年，由今年4月1日起至2021年3月31日。

政府今（29日）公布，行政長官委任新一屆香港電影發展局（電影發展局）委員，王英偉出任主席，任期兩年，由2019年4月1日起至2021年3月31日。（資料圖片）

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，相信電影發展局能繼續向政府提供專業意見，尤其是運用電影發展基金10億元建議新注資，支援本地電影業再創高峰。

新委任的九位成員，主席王英偉為香港藝術發展局、香港國際電影節協會及亞洲電影大獎學院主席；副主席莊文強是知名的編劇及導演，而張艾嘉則身兼演員、編劇、導演、歌手和監製；丁雲山是香港演藝學院高級講師（電影製作）及藝術碩士課程統籌，曾參與超過二十部劇情電影的製作、宣傳及發行；林家棟是知名監製及演員，並為香港演藝人協會現任副會長；鄧漢強為悅目映画有限公司的執行監製，曾參與《寒戰》及《北京遇上西雅圖》多部電影製作；黃嗣輝是娛藝院線有限公司及立基跨媒體娛樂控股有限公司董事總經理，自2014年起出任香港戲院商會董事；黃進執導的《一念無明》贏得第53屆金馬獎，及第36屆香港電影金像獎「最佳新導演」；嚴嘉念是福斯國際電視網高級副總裁，負責中文電影及娛樂節目頻道。



他們將接替即將離任的主席馬逢國、委員陳志道、卓伯棠教授、朱仲安、林紀陶、林淑儀、利雅博、李偉民、冼杞然和黃寶珠。