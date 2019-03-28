【Marvel迷筍工】3日盡煲系列20套電影　期間可睡覺、薪金近8千元

電影影迷的筍工莫過於睇戲有錢收。隨著《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映時間逐漸接近，影迷也有筍工機會重溫整個系統。美國電視資訊網站Cable.com會舉行Marvel電影馬拉松，招聘專人於3日內煲盡20套Marvel系列電影，並會提供1000美元（約7800港元）的薪酬。

《Avengers: End Game》將於下月上映，終為Marvel系列近十年的故事帶來一個結局。

寓工作於娛樂？也許不是人人都做到吧！但對所有Marvel影迷來說，要在3日內重溫系列過去10年的20套電影作，名副其實的收錢看電影，這絕對是一份完美的筍工！

20部Marvel電影分別是（按圖了解）：

《鐵甲奇俠》（2008）（網上圖片）

+ 15 + 14 + 13

不過，在MCU之內的電影（例如《變種特攻》、《死侍》、早期《蜘蛛俠》等）並不在今次播映之列。簡言之，就是在三天之內煲盡20部電影，小事啦。

入職條件

想應徵看Marvel電影馬拉松，需要具備以下三個條件：

1. 申請人必須是Marvel狂熱支持者； 2. 需要是一位活躍、外向的社交平台分子，並在電影馬拉松時利用Twitter即時分享感想，並在活動完畢後為20套電影設排名。 3. 申請人必須是年滿18歲的美國公民。（不好意思了，瓦干達國民）。

薪酬待遇

獲聘用者在完成工作後，可獲得一千美元（約7800港元）現金、全套藍光影迷套裝及內含爆谷機、馬克杯、毛毯的「Marvel馬拉松求生套裝」。

申請方法

有興趣者需要撰寫200字有趣而清晰的自我介紹，又或者上載影片亦可，講述自己對Marvel的熱愛和了解，以及常用的社交平台。招聘廣告強調參加者可以睡覺，只要在限時的三天內完成馬拉松即可。最後，得留意截止申請日期是4月15日，而且只有一人能獲得此職位。

（資料來源：Cable TV）

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