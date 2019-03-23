【迪士尼】《少年PI的奇幻漂流》電影公司Fox 2000　合併後遭滅門

迪士尼在美國時間3月20日宣布與Fox合併後，日前再傳出新消息。據外國傳媒透露，曾製作出多部膾炙人口兼獲獎無數，Fox子公司之一的電影公司「Fox 2000」將無得留低，預料由加利奧文（Gary Oldman）及艾美阿當絲 （Amy Adams）主演的《The Woman in the Window》將是該品牌的最後一部作品。

迪士尼收購Fox後，隨即開始整合新部門。（網上圖片）

在迪士尼宣布與Fox合併後，外界曾估計由於「Fox 2000」的製作模式符合迪士尼的需求，故普遍認為「Fox 2000」在合併後，一般都會被留下來繼續發展。據外國傳媒《Variety》曾報導，指迪士尼曾明言希望「Fox 2000」的負責人Elizabeth Gabler在合併後能留下來，當時這報導被視為迪士尼在合併後將不會對「Fox 2000」開刀。可是，日前竟傳出驚人的消息，就是迪士尼計劃將「Fox 2000」關閉，其負責人Elizabeth Gabler目前去向仍未明確。雖然「Fox 2000」的消失只是時間問題，然而，據了解，目前「Fox 2000」仍在作最後努力，因為由加利奧文及愛美雅當絲主演，改編自同名小說《The Woman in the Window》，電影鐵定在美國時間今年10月4初上映，這意味著在電影上映後，「Fox 2000」將成為歷史。

據外國傳媒指出，迪士尼與Fox合併後，將會有11間電影品牌。可是「Fox 2000」與其他Fox品牌，如20 century fox及Fox Searchlight等相比之下成績稍遜，後者近年推出了三部奧斯卡最佳電影，當中包括《被奪走的12年》、《忘形水》及《飛鳥俠》。而且「Fox 2000」目前是單靠Elizabeth Gabler撐起，萬人她最後選擇離開，「Fox 2000」或不能如昔日般成功，或者迪士尼在衡量過後，才會有此「驚人」的決定。

由加利奧文及愛美雅當絲主演的《The Woman in the Window》將是「Fox 2000」最後一部作品。

由Elizabeth Gabler領導的「Fox 2000」一向以中等製作費為主，而題材多著重在青少年、女性、非裔族群等。當中大部份作品除了在全球票房取得成功下，還拿下不少影壇獎項。該品牌部份作品如下：

「Fox 2000」負責人Elizabeth Gabler目前去向仍然未明確，但她在Fox 2000的工作有目共睹，應該不愁出路。（Getty Images）

由畢彼特及愛德華諾頓主演的《搏擊會》，雖然電影遇獎項擦身而過，但在全球收逾1億美元收入。

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《穿Prada的惡魔》全球票房逾3.27億美元收入；而製作成本約4,100萬美元。

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《少年PI的奇幻漂流》令導演李安繼《斷背山》後贏得第二座奧斯卡最佳導演獎。

+ 6 + 5 + 4

《NASA無名英雌》全球票房收逾2.35億美元；但製作費約2,500萬美元，並獲當屆奧斯卡最佳電影、最佳女配角及最佳改編劇本等三項提名。

+ 3 + 2

《生命中的美好缺憾》全球票房逾3.07億美元收入；而製作成本約1,200萬美元。

+ 3 + 2

《歡姐當自強》是一部改編自美國一位成功女企業家Joy Mangano的真人真事。電影協助珍妮花羅倫絲贏得第73屆金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角。

+ 3 + 2

由史提芬史匹堡執導的《換諜者》，協助Mark Rylance奪得第88屆奧斯卡最佳男配角獎。全球票房逾1.65億美元收入；而製作成本約4,000萬美元。