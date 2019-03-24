【復仇者聯盟4】黑寡婦髮型轉足3次　竟成電影時間線重要證據？

去年4月上映的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War），黑寡婦放棄了其標誌性的紅色頭髮，選擇了金髮形象示人，相信這個新髮型是黑寡婦在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）事件後，掩人耳目藏起來的手段。 而在《復仇者聯盟4：終局之戰》預告中，大家再次見到黑寡婦以不同髮型登場，有網民透過黑寡婦的髮型轉變，解構電影的時間線，雖然未知是否準確，但也不失為一次有趣的分析。

黑寡婦在《復仇者聯盟3》時的髮型是白金色的短髮。（劇照）

上圖是黑寡婦在《復仇者聯盟3》時的白金色的短髮。這與她在《Marvel隊長》中的片尾片段造型同出一轍，片中Marvel隊長在復仇者聯盟總部出現，並詢問Nick Fury的下落，而美國隊長在片段中仍保留鬍鬚，但他在《復仇者聯盟4》的預告中則完全沒有鬍鬚，故這場景應該發生在化灰事件之後。而雷神和Marvel隊長相遇一幕也應該發生在化灰事件後，因為黑寡婦同樣擁有金色短髮。

這場景應該發生化灰事件後，因為可以見到黑寡婦同樣擁有金色短髮。（劇照）

黑寡婦在首條預告中曾向一位超級英雄表示，魁隆把宇宙一半的生物化成灰燼。（劇照）

同在首條預告中，黑寡婦當時向美國隊長表示他們會成功的（This is gonna work, Steve）。（劇照）

而在首條預告中，當黑寡婦與美國隊長見到蟻俠出現的片刻時，其髮型也與跟《復仇者聯盟3》相似。（劇照）

在《復仇者聯盟4》的新預告中，大家見到黑寡婦的頭髮變長，而且顏色也變得不同，故有理由相信，當黑寡婦的頭髮愈短、愈傾向金色時，即代表時間愈接近化灰事件，反之亦然。

這應該是跟鷹眼相遇後，因為髮型沒有太大轉變，但可以看到頭髮是比較長。（劇照）

或者蟻俠的「計劃」失敗，從黑寡婦的面貌來看，她非常沮喪。（劇照）

上面兩張黑寡婦訓練的圖片來自《復仇者4》第二條預告，相信是出現在《復仇者聯盟3》發生後更久的時間，因為可以見到她的頭髮愈來愈長。而且她看起來非常沮喪。而在這條預告的其他畫面中，黑寡婦的髮型跟《復仇者聯盟3》相似，而最明顯的畫面是她跟美國隊長、變形俠醫及War Machine站在外面望向天空的一刻。

黑寡婦這時的髮型跟《復仇者聯盟3》相似。（劇照）

黑寡婦與鷹眼相遇的畫面。（劇照）

在《復仇者4》首條預告中，黑寡婦正在與鷹眼交談，從兩人的表情來看，這可能是《復仇者聯盟3》後兩人第一次見面。而這也是大家在《復仇者聯盟3》後，首次見到黑寡婦的髮型有了新轉變，髮色變得更深及頭髮變得更長，相信這畫面是她與Marvel隊長會面後所發生。

或者時間愈來愈長，黑寡婦也由金髮變回紅髮。（劇照）

這紅色長髮代表距離化灰時間愈來愈遠。（劇照）

這張黑寡婦在復仇者聯盟總部的飛機庫的畫面，看起來她的頭髮仍然很短。

黑寡婦以紅色頭髮取代《復仇者聯盟3》時金髮，相信她與鷹眼重聚後，並與他再次聯手合作，相隔一段長時間。（劇照）

影迷在第二條預告的另一畫面中，可以看到黑寡婦身在復仇者聯盟總部的飛機庫，當時她的頭髮仍然很短，至於那兩張她留著較長金色頭髮的相片，相信是發生在化灰事件較後的時間。

雖然在最新的預告中，影迷見到部份超級英雄穿起白色的復仇者聯盟套裝，估計這幕發生的時間或者較後，因為黑寡婦在這一幕，以及與鷹眼重聚後，均以紅色的長髮造型登場，當然這一切也只屬於網上猜測，一切有待下月揭曉。