房委會4月起將四季差餉在租戶租金中抵銷　停車場無寬免安排

《財政預算案》提出寬免2019/20年度的四季差餉，以每戶每季1,500元為上限。房委會宣布，資助房屋小組委員會已通過，將於今年4月起，將其寬免轉惠予其住宅及非住宅租戶，直至明年3月內，按月將政府的差餉寬免額從住宅租戶應付的租金中等額抵銷。 房委會轉惠予住宅及非住宅租戶、暫准證持有人的差餉寬免總額，分別預計最多約為25.95億元及3,920萬元。房屋署將個別通知相關人士的有關具體安排。

房委會資助房屋小組委員會已通過，將於今年4月起，將差餉寬免轉惠予其住宅及非住宅租戶。（資料圖片）

房委會指出，房屋署將於今年4月起至明年3月內，為期12個月，以每個應課差餉物業每季1,500元為上限，按月將政府的差餉寬免額從住宅租戶應付的租金中等額抵銷，悉數轉歸住戶。至於租期非涵蓋整個月的租約，轉歸的寬免款額會按比例計算。

同時，相關安排將適用於所有出租住宅單位，包括繳交暫准證費的中轉房屋暫准租用證持證人，以及綜合社會保障援助受助人。

至於非住宅樓宇租戶，房委會會按「無所損益」的原則，把房委會非住宅樓宇（停車場除外），將差餉寬減款額轉惠予轄下非住宅樓宇租戶或暫准證持有人。他們同樣可由今年4月至明年3月獲寬減每月差餉，並以每個應課差餉物業每季1,500元為上限。

12個整體承租街市亦會將寬減額全轉予檔戶

另外，房委會轄下的晴朗、洪福、葵涌、梨木樹、滿東、安泰、屏欣、碩門、水泉澳、天恩、欣田及迎東十二個整體承租街市承租商，亦會把差餉寬減額全數轉惠予持有其暫准證的檔戶。

停車場不獲寬減安排

房委會又說，由於停車場的差餉寬減額不多，而把差餉寬減額攤分會涉及大量行政費用，故會按照以往做法，不把停車場包括在是次差餉寬減安排內。

房委會指出，會將停車場獲寬減的差餉款額投放於優化停車場設施，例如裝設電動車輛充電設施、更換節能照明裝置、提升保安系統等。