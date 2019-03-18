【差餉租值重估】租值不逾12萬元毋須交差餉　5月31日前可上訴

差估署今日（18日）公布最新的差餉租值重估結果， 全港約329萬個工商住物業的業主，將會收到2019/20年度最新差餉及地租通知書。由於新一份財政預算案提出寬免差餉，每季最多1500元，換言之，只要物業應課差餉租值為12萬元或以下，未來一年便不用繳交差餉。 另外，若市民不滿新的應課差餉租值，須於5月31日前提交建議書；若要修改新差餉估價冊內的記項，便要在 28 天內用指明表格，向估價署署長遞交反對通知書。

差估署今日（18日）公布最新的差餉租值重估結果，自港珠澳大橋通車後，東涌舖位租值錄得不少增長。（張浩維攝）

差估署已公布最新一個年度的應課差餉租值，按現時規定，差餉徵收率為5%，並於四季繳交 。估價依據期為去年10月1日，應課差餉租值則由今年4月1日起生效 。

5月31前可免費查閱

最新一份《財政預算案》建議，寬免2019/2020年度全年四季的差餉，每個須評估差餉物業的寬減額以每季1,500元為上限。依此推算，倘物業的應課差餉租值不超過12萬元，即未來一年毋須繳交差餉。

若有意了解其物業能否全數寬減差餉，可於即日起至5月31日，前往差估署「物業資訊網」免費查閱估冊及地租登冊資料。

值得注意是，港府多年來都無為業主提出寬免地租措施，故業主新一年度仍要每季繳交相應的地租。

5月31日前可提交建議書

任何人若對差餉估價不滿 ，可向差餉物業估價署署長提出「建議」。任何人如不滿差餉估價冊記項，可於今年的5月31日前，採用指明表格，將建議書於當日或之前送達估價署署長 。估價署署長必須於今年12月1日之前發出決定通知書。

差估署今（18日）公布最新的差餉重估結果，多個核心商業區如銅鑼灣，其店舖的差餉租值亦有改變。（高仲明攝） 28天內可提出上訴 同時，市民亦可就現行差餉估價冊的更正、 刪除或加插項目提出「反對」。估價署署長發出以更正、刪除或臨時估價方式修 差餉估價冊的通知書後，若物業擁有人或佔用人如有不滿，可以於28天內以指定表格遞交反對通知書。通知書要詳列反對的理由。 收到反對通知書後，估價署署長經覆核後，可維持、更改或取消有關的臨時估價，亦可刪除或更正差餉估價冊。在28天反對期屆滿後的6個月內，估價署署長須就反對作出決定。

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不能以傳真交表

建議書與反對通知書可透過郵寄或用專人送遞。市民亦可選擇使用網頁內提供的『 電子表格服務』提交建議書及反對通知書 。然而，以圖文傳真方式送交的建議書，則不會受理。