及時雨職員涉與拍賣公司董事合謀　令貸款主任以4百萬投得丁屋

及時雨信貸的3名職員，涉嫌與一名拍賣公司董事合謀，在一項丁屋拍賣中，向準買家指他們的出未符底價，從而令該信貸公司的一名高層以4百萬元投得物業，4人因而被控一項串謀詐騙罪，案件今（29日）於九龍城法院提訊，全部被告暫時毋須答辯，裁判官按控方申請，將案件押後至4月18日於區域法院再訊，全部被告皆可以2萬元保釋外出候訊。

首被告黃麗敏。（呂樂謙攝）

首三被告為及時雨職員

4名被告分別為：黃麗敏，33歲，及時雨高級貸款主任；孫立基，49歲，及時雨經理；曾傑俊，54歲，環亞物業拍賣有限公司(環亞)獨資董事兼股東；戎文碧，44歲，及時雨前助理總經理。

控罪指涉向準買家放假訊息

控罪指，4名被告於2017年2月2日至2月23日期間，串謀詐騙有興趣購買新界西貢大埔仔村214號丁屋而出席拍賣會的準買家，即不誠實地向該些準買家表示，他們購買該物業的要約價未符底價，誘使該些準買家放棄競投；致使黃麗敏能以四百萬元投得該物業。

涉案丁屋曾抵押及時雨借款

涉案的丁屋位於新界西貢大埔仔村214號；丁屋的業主以該物業作為抵押品，從及時雨取得多筆貸款。該業主於2015年三月離世，及時雨因此收回有關物業，並於2017年委託環亞以底價為四百萬元公開拍賣該物業。

物業最後由首被告投得

據廉署調查，有興趣買家於2017年2月15日舉行的拍賣會中曾先後出價四次或五次，而其中一名有興趣買家最後出價高於四百萬元，但有人涉向準買家虛假地表示他們的出價未符底價，從而誘使他們放棄競投。最終曾傑俊依然將有關物業從該次拍賣會中收回，最後由第一被告黃麗敏以四百萬元的底價購得。

案件編號：KCCC 915/2019