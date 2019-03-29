影樓老闆涉拖糧三個月兼失聯　學徒被欠薪近八千元冀討回公道

勞工被拖糧、剝削權益的案件不時出現，而勞工權益關注團體「勞工組」稱早前收到一個學生求助個案，指有僱主涉嫌拖糧長達三個月至今尚未發還薪金，款項達7840元。 事主指曾經多次聯絡前僱主，惟近日已完全失聯；勞工組今（29日）聯同事主到勞工處報案，追討欠薪。

歐小姐稱至今仍未收到12月的薪金。（李家偉攝） 大學二年級生歐小姐去年在網上發現一影樓招聘廣告，她循廣告應徵，同年10月起於該公司擔任攝影學徒的工作。歐小姐指，在職的第一個月獲益良多，而且未有拖糧情況出現；惟在第二個月開始出現拖糧情況，雖然十餘日後僱主仍有支薪，但歐小姐因而萌生離職念頭，同年12月底自願離職。 歐小姐稱，本來前僱主承諾會如期發還最後一個月（12月）的工資，但到今年1月中仍未收到薪金。她表示曾經多次透過訊息及通過電話通話追討薪金，對方雖多次以「下個星期畀你」應付回應，惟歐小姐稱至今仍未收到款項，前僱主至今已拖糧達三個月。

她又提到，在詢問同事後，發現僱主已多次拖糧，近乎所有公司同事都曾被拖糧，而同事亦早已向勞工處求助。她認為，前僱主雖然曾經教導很多攝影技巧，但質疑對方是期望員工念在師徒之情不再追討欠薪，惟她稱追討欠薪是原則問題：「係唔係我做錯咗所以先唔畀（薪金）我？定係呢個社會會支持呢班咁嘅人（僱主）？」冀透過行動討回公道。

勞工組成員顏烈封指，曾經多次上門追討欠薪不果，近日該名僱主更失聯，而涉事的公司更已沒有營業；事主唯有循法律途徑追討欠薪，而勞工組稍後會陪同事主到勞工處報案。他強調，勞動付出應有成果，希望不會再發生同類事件。