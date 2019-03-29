【新居屋】啟朗苑首現撻訂紀錄　買家料至少損失約11萬元

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房委會今期居屋共推售三個屋苑，一共超過4000個單位，並於上月28日開始揀樓。

歷時約一個月後，根據房委會最新的成交紀錄冊， 當中位於啟德的啟朗苑於今日（29日）首現撻訂紀錄，為B座25樓10室，買家料被沒收至少約11萬元訂金。

位於啟德的啟朗苑，共提供683個單位。（盧翊銘攝）

根據房委會網頁的成交紀錄冊，啟朗苑B座25樓10室於今日（29日）撒銷賣買協議，該單位面積為286平方呎、呎價為7,634元，售價為218.34萬元。

若準買家申請撤銷買賣協議，房委會就會沒收相等樓價百分之五至十的訂金。若買家為白表客，以一成訂金計算，估計損失訂金約21.83萬元；若買家為綠表客，以最少5%訂金計，估計損手約10.91萬元。

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由於啟朗苑今日新增一宗成交，令累計售出伙數維持於556伙，佔總單位量的81%，現時尚餘127伙可供選購。至於位於長沙灣的凱樂苑，則累計出售1486伙，超過總單位量的一半。而東涌裕泰苑仍未能衝破兩位數，多日來僅售出97伙。

新一期居屋中籤人士於上月28日開始揀樓。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

今期居屋推售三個屋苑，共逾4,000個單位，包括長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑及東涌裕泰苑，售價介乎118萬元至468萬元。

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