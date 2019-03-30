【禁電子煙】學者斥煙商促規管是誤導　現未有方法助青年戒電子煙

食物及衞生局上月刊憲，建議修例全面禁止電子煙和加熱煙等「另類吸煙產品」，禁止範圍包括入口、製造、售賣、推廣，以及為某些目的分發及管有，一旦違例，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。 近日，煙商貼海報促規管取化全禁，香港大學公共衞生學院社會醫學講座教授林大慶直斥這是誤導，煙商從不支持規管煙草的條約卻突然轉向支持規管，當中未有提及規管內容，實際上是希望政府放鬆規管，他們從而可吸引年青人或從未吸煙人士吸食電子煙，提醒市民留意。

香港大學公共衞生學院社會醫學講座教授林大慶指，美國近20%年青人用電子煙，他指這是電子煙流行病。（資料圖片）

年青人認為電子煙、加熱煙是潮流，醫學會副會長林哲玄認為今時今日難以想像傳統煙可令20%年青人用產品，但美國正因為未有禁止，所以有近20%年青人用電子煙。林大慶直指這是電子煙流行病，因為年青人上癮後，卻未知有甚麼方法幫助戒煙，令美國家長十分苦惱。

林哲玄又提出煙商常引用新英格蘭醫學雜誌的一項研究指，電子煙有助戒煙，但他指研究中成功戒煙的定義是轉用電子煙，並非完全停用所有煙草產品，研究中最終停用電子煙及香煙的人少之又少。

吸煙與健康委員會主席鄺祖盛指，加熱煙含有的尼古丁和煙草成份和傳統香煙一樣，電子煙則含有尼古丁及釋放致癌物質的化學產品，呼籲市民切勿以為電子煙沒有強烈煙味就等於無害。