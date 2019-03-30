團體辦「離島百寶圖」展覽　以皮影戲、打卡位推廣傳統風俗　　

不少港人會趁假日逃離繁囂鬧市，到離島感受大自然氣息，順道短暫「避世」。由非牟利機構「文化葫蘆」主辦、獲香港賽馬會贊助的「港文化・港創意」，便以離島區的文化特色為主題，舉行「百寶圖」展覽。 展覽內將大嶼山、長洲、南丫島及坪洲，共四個離島的風俗、傳說融入藝術品，當中除以電子遊戲形式呈現傳統文化外，亦透過皮影戲展示長洲張保仔傳說，令入場公眾可觀賞到此項非物質文化遺產。另外當中不乏「打卡位」，讓公眾猶如置身離島中。

「大澳打卡位」內的照片由一班70至90歲的大澳老村民拍攝，將他們眼中的大澳特色帶到公眾眼前。（張嘉敏攝）

由非牟利機構「文化葫蘆」主辦、獲香港賽馬會贊助的「港文化・港創意」為第九屆舉行。今年以離島「百寶圖」為主題，以各項藝術品及活動展示大嶼山、長洲、南丫島及坪洲，共四個離島的風俗文化。

以竹製成的大型裝置由15個本地紮竹師傅合力完成，將本土特色工藝融入藝術中。（張嘉敏攝）

展覽設置各項以傳統文化為主題的藝術品，如以傳統手紮技術、由15位師傅親手製作的大型竹製品；以「船」為主題的雕塑品等。另外，展覽透過「新舊共融」的方式，如加入長洲張保仔傳說的互動電子遊戲、即影即有的相片攤位等，希望吸引更多年輕人進一步認識本港傳統文化特色。

除此之外，為加強保育文化的推廣，展覽內邀得有40年皮影戲經驗的黃暉師傅，聯同大專院校的學生共同創作以張保仔為題的皮影戲，令公眾更認識本土傳說之餘，進一步推廣此項非物質文化遺產。

+ 21 + 20 + 19

黃暉師傅與大專學生共同呈現皮影戲。（張嘉敏攝）

設多個「打卡」位

為滿足港人「打卡」欲望，展覽內不乏「打卡位」，如有本地藝術家聯同大澳村民，以照片形式將他們眼中的大澳特色搬到展覽內，讓入場觀眾猶如置身大澳。此外，香港公開大學創意廣告及媒體設計學系的學生，以離島特色製成照片相框，讓公眾可拍照留念；公眾也可跟他們以雪條棒、自製的圖片卡等，製作大澳的模型。

以船為主題的雕塑，藝術家透過燈光及倒影營造出海浪效果。（張嘉敏攝）

展期至5月1日

開幕典禮邀得民政事務局副秘書長張馮泳萍、古諮會主席蘇彰德等到場。張馮泳萍致辭時形容離島為「香港的花園」，甚至包含不少具特色的人情風俗。她指政府除致力保育具歷史價值的古蹟建築外，同時著重推廣具本土特色的非物質文化遺產，如皮影戲、粵劇等，希望籍活動進一步推廣予公眾。

「百寶圖」的主展場位於中環9號公眾碼頭對出空地，而同時有數個展場分別位於大澳及南丫島。展覽由即日起至5月1日，逢星期二至星期日及公眾假期開放予公眾參觀。