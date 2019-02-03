【正月神功戲】三年走訪大澳戲棚拍攝　藝術家：後台風光令人着迷

2009年， 粵劇獲聯合國教科文組織肯定，列入人類非物質文化遺產名錄。2019年，經歷多年工程，西九文化區戲曲中心正式開幕啟用。十年過去，粵劇瑰寶迎來無限好風光，但風光背後，又是怎樣的一道光景？ 本地藝術家黃曼玲（Irene Flanhardt）過去創作不少有關香港人、事、物的作品。最近她花上三年時間，走訪在大澳上演、一共六齣神功戲的花絮，並輯錄成新作《風光背後》。在書中不單呈現戲棚後台的緊張氣氛，也仔細紀錄各項粵劇知識。黃曼玲冀籍此書，向粵劇工作者致敬，「不止是拍攝，也是傳承。」 （圖片由受訪者提供）

本地藝術家黃曼玲，在本港出生和長大，在2003年嫁給德國丈夫，同年舉家到澳洲生活。Irene在當地大學修讀視覺媒體課程三年，但依然對香港十分掛念，於是選擇與丈夫回流定居。

2008年回港後，她四處尋找不同地方作工作室，繼續油畫、攝影等創作。太極師傅常跟她說大澳的好，去過一趟後，她在2011年決定在大澳一所民居設立藝廊，讓藝術貼近人群，同時吸收靈感，「我唔鍾意去工廠大廈，打開門都唔知係邊個，大澳條村好安全，連差館都冇。」

2014年盛夏某個周日上午，Irene如常在大澳閒逛拍攝。在候王古廟附近，她見到一艘運載戲箱及雜物的「街渡」，正用吊臂準備卸貨，再沿臨時搭建的木橋推入戲棚。這個為準備搭建神功戲戲棚的畫面，令她留下深刻印象，於是決心有日要以大澳神功戲作為拍攝題材。

由這一張相片開始，Irene展開了往後三年拍攝神功戲的故事。

大澳神功戲 大澳神功戲歷史悠久，由戰前至今，每逢神誕，居民仍會組織廟會，搭建戲棚上演神功戲。60年代漁業興旺的全盛時期，一年共有九台神功戲上演，每台也有不同劇目。雖然至今漁業式微，風光不再，年青村民搬出市區就業讀書，但一年仍上演三台神功戲。上演神功戲的日子不受天氣左右，而是按神誕舉行，分別在福德宮土地爺爺寶誕（農曆正月廿日）、汾流天下聖母寶誕（農曆四月二十三日）及寶珠潭楊公侯王寶誕（農曆六月初六日）。

在後台亦有不少禁忌。例如，除非得到同意，否則演員未穿戲服不宜拍照。後台亦不准吸煙、隨便坐下、觸踫或移走任何物品、雜箱、兵器等等。

三年拍攝六齣戲 後台風光萬千

因為掛念香港，所以回來。回來以後，又多次以香港獨有文化元素為創作主題。例如她曾花三年時間，在春夏秋冬及每日不同時分追蹤拍攝電車。在拍攝電車作品期間，她早已心繫大澳神功戲，希望可以打破外界傳聞，一探後台風光。「聽到有攝影師朋友話，好難影架，入去戲棚唔洗旨意呀。但我份人就好歪皮，愈係唔得，愈要去！」

於是她主動接觸劇團，表明從事藝術工作，並以大澳為創作基地，希望能拍攝神功戲，於日後在不同場地作為展覽用途。在她表明來意後，竟非常順利得到負責人的答允。於是，她便在2016至2018年間，走訪大澳粵劇戲棚後台，拍下涉及三個劇團、共六齣神功戲的花絮。而且，在拍照前，她都會盡可能與對方先溝通，以示尊重。在後台，各人忙著化妝裝身，氣氛緊張，為免阻礙演員及工作人員，她只能藏身在走廊一隅，一眼關七、隨機應變。

演出前最後五分鐘，眾演員踏出虎度門前，在狹窄的走廊通道爭分奪秒，作最後的準備。Irene說，人來人往的後台風光使她着迷。「好多嘢係變動緊，呢個化妝，嗰個又整緊嘢，我覺得好有挑戰性，因為你唔會知道下個moment會出啲咩。」

Irene亦特意到沙田大會堂演奏廳拍攝一場粵劇劇目，並收錄在書中最後一章節。沙田大會堂是摩登劇院，後台空間較寬敞，有冷氣，演員感覺更舒適。但她認為戲棚更具特色，兩者對比下，更能襯托戲棚的獨特氣魄。

畫眉清唱 台柱的風采

歷時三年的拍攝過程，她拍攝過大量精彩相片，又將其中190張相片，結集成書，定名為《風光背後》。云云相片中，獲外界一致好評的莫屬「人生如戲」（Life is like a drama），而相中人正是大老倌蓋鳴暉。

蓋鳴暉一口答允Irene的拍攝請求，讓她拍攝自己化妝過程。Irene在蓋鳴暉背後一直靜待，二十分鐘過去，拍下最佳的一瞬間。在相片中，對鏡化妝的蓋鳴暉，鏡子上的倒影，牆壁上的海報，一共映照出四個分身。人生如戲，戲如人生，就如大老倌曾演活過無數角色，哪一個才是她自己？

在粵劇行規中，所有大老倌和正印花旦也需自己化妝。

「人生如戲」好評如潮，但Irene反而主動提及另一張令她印象難忘的相片。她說很多演員見到鏡頭後，均會自動自覺「擺post」，但自然流露的瞬間反而更吸引。其中一張名為「曲不離口」的相片中，正印花旦鄧有銀在後台化妝、整理頭飾，眼神聚焦在鏡中，在沒有音樂伴奏下，高聲清唱戲曲，間中咳一、兩聲，清理嗓子。鄧有銀完全沉醉於表演中，狀態忘我，對Irene而言，戲迷愛看戲，也愛看演員的化妝與綵排，可以拍攝或見證這些場面，是聽覺與視覺上的享受。

正印花旦鄧有銀化妝時清唱兩聲，心無旁騖的眼神，令人入迷。

不止是拍攝 也是傳承

Irene對粵劇本是一竅不通，但凡有不明白，她都一一向劇團經理、演員及工作人員討教，訪問大澳居民及籌備神功戲的理事，閱讀文獻，參考書籍，整理出詳細資料，絕不馬虎。在「風光背後」書中，不止介紹神功戲，更包含各項粵劇知識，如神功戲流程、舞台的設計、戲服、兵器等。

在書中，除六大台柱外，Irene亦有拍攝俗稱「下欄人」的次要演員，又拍攝武師、「衣箱」等不同崗位的工作人員。她更會盡可能索取他們名字，並紀錄在書中，並標記在相片的旁邊。「或者佢哋唔會care，但當佢哋睇返本書，見到自己個名都會好開心。」Irene多番表示，此書是獻給粵劇工作者，向他們致敬，亦希望為這項傳統藝術作出貢獻，留下歷史印記。