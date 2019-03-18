【屯門長命火】煤炭粉引塵爆　消防前線連日灌救變泥鴨：無怨無悔

一艘遠洋貨船的18個貨櫃，載有約1.1萬包煤炭粉，由上月20日起在屯門內河碼頭斷斷續續起火，悶燒的煤炭粉成火團，消防出動多支水炮同時噴射，塵爆場面觸目驚心；未有起火跡象的貨櫃，亦逐一打開檢查，搬走一包包各重15公斤的煤炭粉，行動持續9日後，最終於3月6日早上完成撲滅。 濕透「黃金戰衣」及裝備，負重至少34公斤。有前線憶述，夜裡拆櫃看着密密麻麻的煤炭包，現場休息地方亦惡劣，任務看似不見盡頭，但最終旭日初升之際完成任務，身邊人都成了「泥鴨」，「我見到同事，大家可以話係無怨無悔。」

七位消防人員分享屯門內河碼頭的9天撲滅火警行動。（鄭秋玲攝）

屯門內河碼頭火警（2月20日—3月6日），事件涉18個貨櫃，共約1.1.萬包煤炭粉。連同於2月17日，消防首次派滅火輪及人員於南丫島西南面水域上船調查，整個行動期間，共調派179架次消防車、8架次救護車及13次滅火輪；共動員921名消防及救護人員參與，包括事故安全專隊。

上岸時貨櫃底已燒穿

2月20日，涉事遠洋貨船上18個貨櫃已卸下到兩艘躉船，轉運往屯門內河碼頭再吊上岸，但期間冒煙。首批奉召到場的高級消防隊長周浩明表示，事先已在岸上「擺好陣」，鋪好消防喉、並有一艘滅火輪戒備，而第一個吊起的貨櫃底已被燒穿。一開始先在外圍射水降溫，打開櫃門發現內裡仍是火光熊熊，即時採取「室內煙火特性策略」，但仍未能完全撲滅，因為整個貨櫃整齊地塞滿一包包煤炭粉，未能將水力直達中心位置。

+ 2

6支水炮圍射 倒貨連環塵爆

消防於是採取另一個策略，利用躉船的吊臂鋼纜，吊在貨櫃的一端，惟考慮到將貨傾出的過程中，煤炭粉可能會產生塵爆，周浩明重新佈陣，騰出4至5個泊船位擴闊戒備範圍，將車更及所有人手調出到約50米外的範圍，將消防喉包圍住貨櫃，並設置一艘滅火輪、泵車「中攻喉筆」。一如所料，倒貨期間不斷發生塵爆，同時發動6支水炮圍住貨櫃發射，第一個貨櫃耗6小時才完全撲熄，除了街井，亦要用消防船泵水。至22日傍晚，共救熄5個起火貨櫃，並檢查了其餘13個貨櫃，均沒有發現火警跡象。

櫃頂鑿穿兩個洞灌水 再每包煤炭粉搬出淋水

不過於3日後，消防再接報3個貨櫃冒煙，救熄後再利用熱能探測器能逐個貨櫃檢查，發現2個貨櫃有燃燒跡象。於是在貨櫃頂鑿穿兩個缺口灌水2至3日，嘗試降低悶燒溫度。消防員卓建昇表示，降溫後逐一打開，發現櫃裡仍然燃燒中，於是要搬出每包煤炭粉再逐一淋水，以防死灰復燃。

3月1日接手處理其餘8個無起火貨櫃的消防隊目陳俊傑表示，由於所有煤炭粉最後都是棄置，要確保無隱藏火源，便與隊員穿戴全副裝備及呼吸輔助器，小心將貨櫃打開，再逐包煤炭粉搬出。其後亦調動有鏟車牌照的消防人員，利用碼頭的鏟車加快清好。

我們是每6個小時接更，即每個同事在一更裡面要孭3、4個樽去工作。

整套裝備24公斤，一包煤炭粉15公斤，全身濕透後再背負吸了水的煤炭粉，可以想像是背負住五、六十公斤，去做9日的事故。

塵爆能量輸出較煤氣更大

周浩明解釋，細小的微粒飄浮在局部或者密閉的空間，或者在戶外，當與空氣達成一定比例，遇上高溫就會產生瞬間的燃燒及爆炸，加上煤炭粉本身已經悶燒狀態中，須更小心處理。助理消防區長（煙火特性訓練組）朱偉文補充，幾年前的台灣塵爆，涉及3噸食用的染色粟米粉，而今次事件是多達17噸煤炭粉。

朱偉文指，家居火最危險的可能是氣體洩漏，會引發突如其來的爆炸，但多項研究顯示，塵爆的能量輸出比煤氣更大，而塵爆是連續性，周邊的細粉會接二連三地爆炸。

署理消防總隊目葉偉強表示，由於40呎的貨櫃塞滿了煤炭粉包，為安全計不能同時讓太多前線入去，太大動作憂會揚起煤炭粉引起塵爆，「我們是每6個小時接更，即每個同事在一更裡面要孭3、4個樽去工作。」朱偉文指，整套裝備包括頭盔、保護衣物、水靴，加起來已經是24公斤，全身濕透後再背負吸了水的煤炭粉「可以想像是背負住五、六十公斤，去做9日的事故。」

參與最後一日行動的消防隊目林浩民憶述，在凌晨3時去到現場，能見度低，一打開櫃門已嘩然，「煤炭粉密不透風，見唔到盡頭…」「當我哋搬到攰時會歇息，可能大家在網上面都見，我哋在比較污糟地方，但當我們見到曙光，即係日出時，我哋都同阿sir講，係咪已經完成所有貨櫃，他答︰『 係，你哋係最後一個。』 我見到同事，可以話係無怨無悔。」他笑言，唯一特別的地方是，見到大家好似「泥鴨」般，一身煤炭灰。