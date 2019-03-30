陳祖光退休千字文　批高層推卸責任　願成中國人民心中最優秀警隊

香港警察隊員佐級協會前主席陳祖光將於4月1日退休，他昨日（29日）發出一封題為「告別」的千字告別感言，文中批評警隊高層只罵屬下無能，將指揮失敗的責任推卸到前線人員上，直言「連是其是非其非的勇氣也沒有」。

陳祖光發表告別感言，批警隊高層推卸責任。（資料圖片）

陳祖光在文中提到，在警隊工作逾三十年，經歷過不少大型騷亂，雖然警隊的指揮能力逐漸加強，但他認為到底是否只是在操演中才有加強，「就只可以拭目以待了。」他又提及，在「旺暴」後警隊士氣低下，現時雖然稍有改善，但認為警隊上層應主動捍衛警察聲譽及士氣，而非由協會出動。他又認為，過去警隊的高層在只會罵屬下無能，將指揮失敗的責任推卸到前線人員上，直言「連是其是非其非的勇氣也沒有」。

他又回顧過去擔任主席期間，經常有人要求他做好「期望管理」。他批評，「期望管理只是怕失敗和不願承擔責任的藉口」，是「未打先輸的心理」。認為如果上下一心，即使失敗亦不會有人抱怨推責，直至得到成果。

在文末，陳祖光指自15歲擔任少警學員至今已40年，對警隊仍有留戀，亦以曾經作為警隊一員為榮；他冀望日後警務處長可以領導警隊，表現警隊大智、大仁、大義、大勇的一面。又寄語「你（警隊）成為香港政府最優秀的隊伍」，「願你（警隊）成為香港市民心目中，以及中國人民心目中最優勢的隊伍。」