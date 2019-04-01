【DSE 2019】中文科作文卷　續寫：這一句話，我會記上一輩子

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試今日（1日）正式開考，由中國語文科閱讀卷及作文卷「打頭陣」。上午10時45分開考至下午12時15分完結的中文寫作卷，考生須於三題中選答一題，當中包括續寫「這一句話，我會記上一輩子」；以及要考生談談「讀書無用」的看法。
|年份
|作文題目
|2012
|
1.寫一位唐老師的言行，如何從中體會中國文化可貴
2.從一篇「刺蝟困境」寓言，寫如何貫穿在現實生活
3.如何善用「休學年」
|2013
|
1.以自身經歷講述「己所不欲，勿施於人」道理
2.「孩子不是等待被填滿的水瓶，而是盼望化作燃燒的火焰」，以「成長」為題寫作
3.就媽媽打掃事件對你的啟發，談談如何消除偏見
|2014
|
1.「今天發生了一件事情，當時我曾經想力陣己見，最後選擇了沉默。我認為沉默是必要的。」，以「必要的沉默」為題續寫
2. 「不做第一，也不做最後」，談處世態度
3.看圖以「陽光與陰影」為題寫作
|2015
|
1.續寫「沒有手提電話的一天」日記
2.選擇以「夢想看似不切實際，其實很有意義」或「夢想看似很有意義，其實不切實際」為題寫作
3.對「獨學而無友，則孤陋而寡聞」的看法
|2016
|
1. 繽寫「熱鬧過後，我卻感到失望」
2.「我在＿＿之中找到快樂」
3. 對「傳統往往是創新的包袱」看法
|2017
|
1. 試撰寫文章一篇，並以「自此之後，我終於解開了心結。」為末句收結全文。
2. 「足印」雖是平常事物，卻可以引起聯想，或牽動思緒，又或啟發思考。試以「足印」為題，就個人體會寫作文章一篇。
3. 有人說憤怒是壞事，有人說憤怒是好事，有人說處理憤怒的情緒需要智慧......
|2018
|1. 舊地重遊，看到眼前景象，難免興起一番感受。試以「重遊舊地所見有感」為題，寫作文章一篇。
2. 日常生活之中，有各種各樣的禁區。試就個人的想像或思考，以「禁區」為題，寫作文章一篇。
3. 試以「談知己」或「談敵人」為題，寫作文章一篇。
|2019
|
1.試以「這一句話，我會記上一輩子。」為首句，續寫這篇文章。
2.試就你對詩歌《想想別人》的體會或聯想，以「想想別人」為題，寫作文章一篇。
3.俗語說「萬般皆下品，惟有讀書高」，也有人說「讀書無用」。試寫作文章一篇，談談你對「讀書無用」的看法。
資料來源：考評局