【DSE 2019】中文科閱讀卷文言篇章包括《岳陽樓記》、《出師表》

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試今日（1日）正式開考，由中國語文科閱讀卷及作文卷「打頭陣」。指定文言閱讀篇章考核包括《岳陽樓記》、《出師表》、《山居秋暝》、《論仁、論孝、論君子》等；而乙部的閱讀篇章包括魯迅《聰明人和傻子和奴才》、錢鍾書《談教訓》以及劉熙載《海鷗》。
2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試今日（1日）正式開考。（資料圖片）
自2018年起，中文科閱讀卷增設12篇範文，即指定文言經典學習材料，佔試卷分數30%，即佔中文科總分約7%。2018年的閱讀卷甲部共涉及三篇範文，至於今年則涉獵7篇文言範文。
今年考核7篇文言文
今年閱讀卷甲部當中，語譯題目包括《勸學》（節錄）、《廉頗藺相如列傳》（節錄）及《出師表》，主軸則落在《始得西山宴遊記》、《山居秋暝》及《論仁、論孝、論君子》。
2018年的閱讀卷甲部主要涉及三篇範文，包括《勸學》、《出師表》以及詞三首當中的《青玉案．元夕》。語譯題目則涉及《逍遙遊》（節錄）、《勸學》（節錄）、《廉頗藺相如列傳》（節錄）、《出師表》、《師說》及《六國論》。
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年份
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文章
|2018
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《勸學》
《出師表》
詞三首：《青玉案．元夕》
|2019
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《勸學》
《廉頗藺相如列傳》
《出師表》
《岳陽樓記》
《山居秋暝》
《論仁、論孝、論君子》
《始得西山宴遊記》
(張浩維攝)
中文科閱讀卷12篇範文包括：
《論仁、論孝、論君子》
《魚我所欲也》
《逍遙遊》（節錄）
《勸學》（節錄）
《廉頗藺相如列傳》（節錄）
《出師表》
《師說》
《始得西山宴遊記》
《岳陽樓記》
《六國論》
唐詩三首：《山居秋暝》、《月下獨酌》（其一）、《登樓》
詞三首：《念奴嬌．赤壁懷古》、《聲聲慢．秋情》、《青玉案．元夕》
資料來源：教育局
乙部閱讀篇章題目 以魯迅文章作題材
至於乙部的閱讀篇章，與以往類同設兩篇白話文及一篇文言篇章，分別是魯迅的《聰明人和傻子和奴才》、錢鍾書的《談教訓》節錄，以及清代作家劉熙載的《海鷗》。
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年份
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文章
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2012
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白話文：《文匯報》前副總編輯曾敏之《橋》
文言文：《韓非子．五蠹》
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2013
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白話文：台灣作家張曉風《我交給你們一個孩子》及香港作家 黃國彬《說誓》
文言文：《呂氏春秋．士節》
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2014
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白話文：台灣作家徐國能《第九味》
文言文：司馬遷《史記．孔子世家》
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2015
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白話文：中國文學家林語堂《論趣》及中國作家賈平凹《觀沙礫記》
文言文：明朝文學家宋濂《杜環小傳》
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2016
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白話文：台灣作家林清玄《紅心番薯》
文言文：清代散文家魏禧《吾廬記》
|2017
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白話文：台灣作家劉裘蒂文章《跑道》
文言文：清朝康熙時期俞長城《全鏡文》。
|2018
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白話文：台灣作家林黛嫚《孤獨的理由》
文言文：唐朝文學家李翱《命解》
|2019
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白話文 ：中國近代作家魯迅《聰明人和傻子和奴才》及錢鍾書《談教訓》
文言文 ：清代著名學者劉熙載《海鷗》
資料來源：考評局
考評局早前公布2019年DSE報考統計資料，共有48,403名日校考生及7,902名為自修生報考，合共約5.6萬人報考今屆文憑試。