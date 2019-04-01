【DSE 2019】中文科閱讀卷文言篇章包括《岳陽樓記》、《出師表》

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試今日（1日）正式開考，由中國語文科閱讀卷及作文卷「打頭陣」。指定文言閱讀篇章考核包括《岳陽樓記》、《出師表》、《山居秋暝》、《論仁、論孝、論君子》等；而乙部的閱讀篇章包括魯迅《聰明人和傻子和奴才》、錢鍾書《談教訓》以及劉熙載《海鷗》。

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試今日（1日）正式開考。（資料圖片）

自2018年起，中文科閱讀卷增設12篇範文，即指定文言經典學習材料，佔試卷分數30%，即佔中文科總分約7%。2018年的閱讀卷甲部共涉及三篇範文，至於今年則涉獵7篇文言範文。

今年考核7篇文言文

今年閱讀卷甲部當中，語譯題目包括《勸學》（節錄）、《廉頗藺相如列傳》（節錄）及《出師表》，主軸則落在《始得西山宴遊記》、《山居秋暝》及《論仁、論孝、論君子》。

2018年的閱讀卷甲部主要涉及三篇範文，包括《勸學》、《出師表》以及詞三首當中的《青玉案．元夕》。語譯題目則涉及《逍遙遊》（節錄）、《勸學》（節錄）、《廉頗藺相如列傳》（節錄）、《出師表》、《師說》及《六國論》。

歷屆文憑試中文試卷 ── 閱讀理解甲部範文 年份 文章 2018 《勸學》 《出師表》 詞三首：《青玉案．元夕》 2019 《勸學》 《廉頗藺相如列傳》 《出師表》 《岳陽樓記》 《山居秋暝》 《論仁、論孝、論君子》 《始得西山宴遊記》

(張浩維攝)

中文科閱讀卷12篇範文包括： 《論仁、論孝、論君子》 《魚我所欲也》 《逍遙遊》（節錄） 《勸學》（節錄） 《廉頗藺相如列傳》（節錄） 《出師表》 《師說》 《始得西山宴遊記》 《岳陽樓記》 《六國論》 唐詩三首：《山居秋暝》、《月下獨酌》（其一）、《登樓》 詞三首：《念奴嬌．赤壁懷古》、《聲聲慢．秋情》、《青玉案．元夕》 資料來源：教育局

乙部閱讀篇章題目 以魯迅文章作題材

至於乙部的閱讀篇章，與以往類同設兩篇白話文及一篇文言篇章，分別是魯迅的《聰明人和傻子和奴才》、錢鍾書的《談教訓》節錄，以及清代作家劉熙載的《海鷗》。

歷屆文憑試中文試卷 ── 閱讀理解課外篇章 年份 文章 2012 白話文：《文匯報》前副總編輯曾敏之《橋》 文言文：《韓非子．五蠹》 2013 白話文：台灣作家張曉風《我交給你們一個孩子》及香港作家 黃國彬《說誓》 文言文：《呂氏春秋．士節》 2014 白話文：台灣作家徐國能《第九味》 文言文：司馬遷《史記．孔子世家》 2015 白話文：中國文學家林語堂《論趣》及中國作家賈平凹《觀沙礫記》 文言文：明朝文學家宋濂《杜環小傳》 2016 白話文：台灣作家林清玄《紅心番薯》 文言文：清代散文家魏禧《吾廬記》 2017 白話文：台灣作家劉裘蒂文章《跑道》 文言文：清朝康熙時期俞長城《全鏡文》。 2018 白話文：台灣作家林黛嫚《孤獨的理由》 文言文：唐朝文學家李翱《命解》 2019 白話文 ：中國近代作家魯迅《聰明人和傻子和奴才》及錢鍾書《談教訓》 文言文 ：清代著名學者劉熙載《海鷗》 資料來源：考評局

考評局早前公布2019年DSE報考統計資料，共有48,403名日校考生及7,902名為自修生報考，合共約5.6萬人報考今屆文憑試。