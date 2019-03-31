【告別怡東酒店】最後住客主持禮炮結業儀式　半世紀地標成絕響

香港怡東酒店今日（31日）正式結業，隨後將拆卸改建商廈。為送別這個近半世紀酒店，怡東酒店特別在銅鑼灣避風塘的怡和午炮，舉行光榮結業儀式，在正午12時一聲炮響後，意味這間屹立海傍半世紀的酒店亦成為絕響。 儀式由酒店最後一位退房的客人主持，他特意來港為酒店道別，而自己累計在酒店內入住逾180天，告別老朋友感到非常不捨。 酒店總經理及區域營運副總裁范禮杰（Torsten van Dullemen）指出，不少員工工作超過20年，形容這裡不單是一幢建築物，他們及自己已不再是單純「打份工」（much more than a job)。

來自英國的Paul Cheeseman（左）為主持儀式的客人。(羅君豪攝)

怡東酒店今日最後營業，特地舉行光榮結業儀式，並選在怡和午炮伴隨正午時分的嗚炮作結。現場有不少市民到場觀賞。結業嗚炮儀式由酒店最後一位客人主持，總經理及區域營運副總裁范禮杰及一眾長期服務的員工亦陪同在側。

住客特意英國來港道別

來自英國的Paul Cheeseman為主持儀式的客人。他指出，自1992年來港渡假起，每次訪港都會入住怡東酒店。他直言，至今累計已入住酒店約184日，相等於半年時間。他直言，酒店的員工親切友善，對酒店非常不捨。由於今日酒店正式結業，故特意來港道別，並入住三晚怡東酒店，今天晚上便會返回英國。

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經總理：酒店不單是一幢建築物

「Ｗe are Excelsior！多謝支持，有緣再會！」儀式完結後，約百名員工於酒店大堂集合，一同歡呼拍手道別，有職員更感觸落淚。最後由范禮杰正式關上酒店大門，標誌這個屹立銅鑼灣海傍的地標，正式光榮結業。

范禮杰指出，酒店內有不少員工已服務約20至30年，更有員工在酒店結識並結成夫婦。他直言，怡東酒店已不是一幢建築物，而由員工與住客交織而成的社區。他又指，酒店將會舉辦派對，歡送一眾員工。

文華東方國際旗下的怡東酒店，去年10月宣布斥資約50.7億港元，拆卸重建作商業大廈。重建料需時6年，相關酒店員工將安排至文華東方旗下其他物業工作。而銅鑼灣避風塘的怡和午炮，每日將繼續按傳統正午12時嗚炮。