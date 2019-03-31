【麻疹爆發】國泰安排懷孕員工檢驗抗體　如無免疫力可留家不扣薪

國泰城一名文職員工昨天確診染上麻疹，令十多名在國泰城同一層工作的懷孕員工感到擔憂，昨指正考慮集體請病假避開疫情。 國泰工會引述國泰航空最新公告指，懷孕員工可到公司旗下的診所檢驗麻疹抗體，如無免疫力就可申請有薪病假，留在家中工作。

國泰或安排員工「在家工作」

國泰空中服務員工會主席胡綺薇指，國泰下午透過內聯網公布最新安排，稱懷孕員工可以到國泰轄下的6間醫療診所抽血檢驗抗體，在等候結果的3日期間，可以放有薪假期，如確認驗出沒有抗體，員工就可以申請有薪病假，在家繼續休息直至另行通知。而公司如有需要，會安排她們在家工作。

胡綺薇稱，國泰城內約40至50名懷孕員工，如她們全部都無抗體，可在產假前申請有薪病假，她認為做法可釋除員工疑慮，故明天不會集體請病假。不過，她亦坦言，國泰早前亦聲稱診所可為員工接種疫苗，其後員工發現缺貨，希望同樣事件不會再次發生。

國泰航空回覆指，深明在確診同事附近工作的懷孕同事憂慮，建議懷孕同事如對其免疫狀況或潛在風險有任何疑問，應立即諮詢醫生並遵循他們的建議。 國泰亦已安排有關同事優先接受抗體測試，及留家等候結果，倘若有關懷孕員工驗出並無麻疹免疫力，則應繼續留家「保重身體」，其間薪酬安排不變。

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