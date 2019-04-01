【麻疹爆發】公院隔離病房文員補打疫苗　醫管局每日預留560名額

本港麻疹疫情持續，醫院管理局今日（1日）起為高風險部門逾萬名員工注射麻疹疫苗，8間職員診所均提供此服務，各診所每日均有70個名額，員工可在未來兩周內預約。 在鄧肇堅醫院的職員診所，有15名員工預約在今日打針。首名前來接種疫苗的員工倪小姐在隔離病房工作，只接種過一針疫苗，她透露病房曾接收過懷疑麻疹個案，雖不太擔憂，但自己在高危病房工作，她認為補打針可保障自己及病人。倪小姐又認為醫管局的應對速度快，滿意疫苗接種安排。

本港麻疹疫情持續，醫院管理局今日（1日）起為高風險部門逾萬名員工注射麻疹疫苗。（盧翊銘攝）

任職鄧肇堅醫院的員工倪小姐今早到診所接種疫苗。（盧翊銘攝） 首階段可獲接種疫苗的醫管局員工，包括兒童及青少年科、婦產科、臨床腫瘤科、深切治療部等7個部門人員。 倪小姐於早上九時半前來鄧肇堅醫院的職員診所接種疫苗，她本身是隔離病房文員，病房曾接收懷疑麻疹個案，但最終確定患者並非患麻疹。她指病房的保護措施足夠，不太擔憂染麻疹。不過，她透露自己的年齡群組只接種過一針麻疹疫苗，為保障自己及病人健康遂預約打針。

港島東聯網家庭醫學及基層醫療資深護師林鴻凰透露，每間職員診所每日均有70個接種名額。（楊凱力攝）

她續指，醫管局有為員工辦講座解釋麻疹風險及提供相關資訊，認為當局的應對速度快，預約打針的過程亦很快，滿意接種安排。

港島東聯網家庭醫學及基層醫療資深護師林鴻凰透露，每間職員診所每日均有70個接種名額，今日原有16名員工預約接種疫苗，但有一人爽約，明天（2日）暫有兩宗預約，連同上述個案，未來兩星期內共有22宗預約。林鴻凰表示，欲打針的員工需先透過電話預約接種時段，由診所職員核實該員工屬高風險群組。未來兩星期內該診所共有22宗預約，「電話熱線至今接獲約3、40宗查詢」。

醫管局安排高危醫護人員接種麻疹疫苗。（盧翊銘攝）

港島東聯網護理總經理林啟昌稱，一些高風險員工入職時，已被查詢有無接種過疫苗，又指本港的疫苗接種制度完善，很多本港出生的人已接種疫苗。（陳倩婷攝）

港島東聯網護理總經理林啟昌稱，一些高風險員工入職時已被查詢有無接種過疫苗，又指本港的疫苗接種制度完善，很多本港出生的人已接種疫苗，有不少員工更曾出過麻疹，但他指現時仍是首階段，未能太早估算有需要預約打針的人數。