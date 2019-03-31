【麻疹爆發】新增23歲染病機場男保安員　上周曾到觀塘兩診所求醫

本港麻疹疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（31日）公布，再新增1宗麻疹個案，涉及一名在香港國際機場工作的23歲男子，令今年至今麻疹個案增至34宗，當中14人在機場工作或曾前往機場。中心表示，病人報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期曾到深圳，上周曾到訪同屬觀塘區的觀塘醫健醫務中心及吳佩欽醫生診所。

本港今年至今麻疹個案增至34宗，當中14人在機場工作或曾前往機場。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日正調查一宗新增的麻疹個案，涉及一名在香港國際機場工作的人員，據悉是保安員。該名23歲男子沒有長期病患，於本月24日出現發燒，27日出現腹瀉，並於28日開始出疹。病人於本月25至29日期間到私家醫生求診，分別為觀塘醫健醫務中心及吳佩欽醫生診所，其後在29日到瑪嘉烈醫院急症室求醫並入院接受治療，發現該名男子呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。

發言人表示，病人情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗，他於潛伏期曾到深圳，病毒傳染期則沒有外遊。他於潛伏期內沒有接觸麻疹病人；其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

（衞生防護中心提供）

衞生防護中心接獲以上確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作。初步調查顯示，相關接觸者當中暫時未有出現與麻疹相符病徵的人士。