【麻疹爆發】機場員工接種疫苗新安排　須符合四大條件才可打針

本港今天(31日)再新增一宗麻疹個案，患者為23歲男子，在機場任職保安，令宗數累計至34宗，而機場個案佔逾40%。 衞生署衞生防護中心總監黃加慶公布最新安排，指在周一(1日)至周四(4日)，署方會繼續為機場員工注射麻疹疫苗，惟只會針對最有需要的人士，接種者必須符合四個條件，缺一不可，包括家中有孕婦或嬰兒，並需出示證明文件。 另外，未來四天機場員工接種名額大減，每天只有500個。與上周相比，名額大幅減少約60%。

黃加慶今公布最新安排，指在明天至周四，署方會繼續為機場員工注射麻疹疫苗，惟只會針對最有需要的人士，接種者必須符合四個條件，缺一不可。 (羅君豪攝)

黃加慶指，未來在機場的注射疫苗計劃，會針對最有需要人士。接種人士除非可以出示衞生署麻疹血清測試結果或過去12個月內任何化驗所的驗血結果，以證明其對麻疹抗體（IgG）呈非陽性反應，否則就必需同時符合4個條件，方可在機場麻疹疫苗接種站接種疫苗。

四大條件： 1. 在1967年後出生 2.無接種2劑麻疹疫苗 3.沒有感染過麻疹 4. 與孕婦、少於一歲嬰兒同住者，並需出示證明文件，如嬰兒出生紙、出院紀錄和「針咭」；孕婦陽性驗孕測試結果或產前護理覆診卡

黃加慶解釋，由於現時全球麻疹疫苗供應緊張，署方參考了先導計劃的血清測試結果後，決定把疫苗預留予最有需要接種疫苗的人士。他指，由於在早前的血清測試中發現，17名在1967年前出生的機場員工，不論在本港或非本港出生，都有麻疹的免疫力，而孕婦、一歲以下嬰兒為高危者，故其同住者較需接種疫苗。

4月有新疫苗到港 未知數量

他重申，如非以上目標群組的機場員工，並無迫切需要接種麻疹疫苗，資源應盡量預留予最有需要的人士。而衞生署過去一直有與提供疫苗的公司聯絡，據悉4月份將有新疫苗來港，惟未知數量，未來會分別提供了公營及私營機構。

袁國勇指出，疫苗數量有限，應針對最有需要人士。 (羅君豪攝)

袁國勇：之前機場打針無針對高危人士

港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇指出，疫苗數量有限，應針對最有需要人士，直言衞生署早前在機場的做法並無針對高危人士，每100人中，最少有80多人是無需要，甚至更多，「差唔多可以講，100個去接種，95個係無需要，所以千祈唔好恐慌，個個都去接種，如果個個都去，好快就無(疫苗)。」

他指，如家中有孕婦、血癌病人等，又不確定自己是否有接種疫苗，就應做血清測試，如家中並無高危人士，即使在機場工作者亦不需急於接種疫苗。

機場已有「傳染鏈」

袁國勇又指，從過去個案中，第一及第二個患者的出疹日期相差8日，配合潛伏期期限，隨後更每日都有新增個案，他相信當中涉及第二重感染。他又指，流行病學而言，估計機場已開始出現傳染鏈，因此要利用所有方法斬斷傳播鏈。

+ 7 + 6 + 5

衞生署未來四天在機場只會提供每天500個的接種名額，不過，上周據民航工會表示，每天接種名額可達約1300個，即未來接種名額與上周相比，大幅減少約60%。

被問到署方在上周「來者不拒」，是否不當浪費疫苗，黃加慶稱，過往亦是呼籲目標人群接種，而現時確診個案中，有部分屬1985年後出生，應已接種疫苗，「知道有人擔心…所以之前有為他們打。」當局早前曾稱，會考慮先驗血後打針的做法，黃加慶就指，現時是打針與驗血並行，他解釋，「有人就算在目標群組內，可能未必想打針，想驗左先，都唔出奇。」

衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生今日（31日）下午，與香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇會見傳媒，匯報在香港國際機場防控麻疹措施的最新安排。 (羅君豪攝)

機場麻疹疫苗接種站在未來四天的位置及開放時間不變，同為港口衞生署衞生站（一號客運大樓四樓抵港停機坪旅客候車室）、機場行政大樓多用途活動室（二號客運大樓第五層），時間就分別為上午十時至下午一時、下午二至五時、晚上六至九時。

署方亦會為符合上述四大條件的機場員工提供麻疹血清測試服務，以識別需要接受麻疹疫苗接種的人士，名額為每天100個。測試的地點位於二號客運大樓三樓出境檢查大堂前近南面（非禁區）；開放時段為上午十時至下午一時及下午二時至四時。署方並會透過電話，個別通知參加者其檢測結果。



衞生署並指，預計機場麻疹疫情不會於短期內結束，因此疫苗接種及驗血服務將維持一段時間，直至另行通知，詳細安排會因應最新情況作出調整，並將適時公布。