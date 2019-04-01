【許智峯搶手機案】許斥跟蹤議員做法荒謬　憂資料傳送至中聯辦

立法會議員許智峯，被指去年在立法會內搶走一名保安局女行政主任的電話，被控普通襲擊等三罪案件續審，許今（1日）出庭自辯，直斥保安局以「狗仔隊」記錄議員行蹤做法荒謬，懷疑資料或會被傳送予中聯辦或中央政府，破壞一國兩制、令立法會的公信力盪然無存，又指當天女事主行為鬼祟，懷疑她作違法行為。

許智峯自辯時稱，擔心「狗仔隊」收集的資料會上傳給外間機構如中聯辦。（李慧娜攝）

指「狗仔隊」跟出跟入

裁判官上周裁定案件表證成立，許今出庭自辯指，「狗仔隊」在審議重要議案時便會出現在立法會大樓，「跟出跟入」觀察議員位置，他直斥「狗仔隊」做法荒謬，他們沒權進入立法會，而記錄議員行蹤亦違反了《個人資料（私隱）條例》，又干預了立法會的運作。

擔心資料會送至中聯辦

許續指，「狗仔隊」的存在對議員構成壓力，「有議員覺得要對西環、中聯辦負責」，如被記錄行蹤，對於就要哪些議案回立法會投票會有壓力，許稱他亦不知有關資料會何時被使用，資料或會傳送予外間機構，甚至中聯辦。

疑「狗仔隊」未有申請許可

許表示，進入立法會前要申請許可，但「狗仔隊」從沒作有關申請，若有人要進入立法會，行管會會對所有議員作相關通知，但許稱從未收過通知，他向立法會秘書處查詢時，秘書處亦無法告知「狗仔隊」是否已作申請。

收集資料要先得同意

許續指，據《個人資料（私隱）條例》，若要收集資料，必先要知會被收集資料的人士，但他從沒被知會，若只希望要有足夠議員開會，或有足夠議員通過議案，只要派官員參加會議或觀看會議直播即可，直言「派咁多人觀察過左火」。

他稱在2017年至2018年間已不斷去信政府，拒絕他人收集有關他的資料，又認為「狗仔隊」由以紙筆記錄，轉為以電話及電腦記錄，令情況更加可疑，懷疑資料或轉寄至中央政府，直指破壞一國兩制、令立法會的公信力盪然無存。

指女事主當時行為鬼祟

許又謂當時發覺女事主鬼鬼祟祟，懷疑她作違法行為，亦認為自己有責任阻止及披露有關行為，故搶去女事主手機搜集證據，並將在手機中找到5個相關的文件傳送至自己的辦公電郵。許及後就此事向私人專員公署投訴，而他透露署方即將就事件展開聆訊。被問到為何使用「Gmail」電郵地址，許直言「我信Google多過信政府」。

體量女事主只是「打工仔」

對於事後為何向女事主公開道歉，許解釋當時因事件受黨友斥責，又深感女事主只是「打工仔」，他要針對的是政府，故對事件令女事主感到難受、不開心感到抱歉。

被告許智峯，36歲，現被控三罪：在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦、普通襲擊及阻礙公職人員執行公務。

案件編號：ESCC2544/18