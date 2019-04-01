【DSE 2019】中文閱讀以魯迅、錢鍾書諷喻文設題　教師料表現兩極

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試今日（1日）正式開考。今年「打頭陣」的中國語文科卷一閱讀卷，乙部課外篇章分別包括：魯迅《聰明人和傻子和奴才》、錢鍾書《談教訓》以及劉熙載《海鷗》。 中文科老師張珉聰表示，今年甲部範文考核部分「直問直答」，切合學生能力，惟乙部篇章的難度加深，當中魯迅及錢鍾書的篇章均為諷喻文章，預料中文科底子一般的學生較難處理；對兩位作家的寫作手法、時代背景，有認識的考生，則較容易駕馭，他概括指：「（考生表現）一係好叻，一係毫無頭緒。」

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試今日（1日）正式開考，今年「打頭陣」的中國語文科卷一閱讀卷。

自2018年起，中文科閱讀卷增設12篇範文，即指定文言經典學習材料，佔試卷分數30%，即佔中文科總分約7%。

今年閱讀卷甲部當中，語譯題目包括《勸學》、《廉頗藺相如列傳》、《出師表》及《岳陽樓記》，而主軸則落在《始得西山宴遊記》、《山居秋暝》及《論仁、論孝、論君子》。

範文首次伸延至一般閱讀篇章提問

不過，今年涉及範文的題目更「延伸」至乙部課外閱讀篇章的題目，乙部第22題要求在孔子「君子求諸己」或莊子「無用之用」二擇其一，乙部課外篇章《海鷗》對比，略述兩者是否有相通之處，相關題目佔4分。

中文科老師張珉聰表示，今年甲部範文考核部分切合學生能力，惟乙部篇章的難度加深。（鄺曉斌攝）

聖三一堂中學中文科老師張珉聰直言，上述題型在DSE中是「首創」，熟讀範文的考生應不難應付，有較大發揮空間。他認為，今年三篇主軸範文沒有「翻炒」，整個範文考核部分的題目大多是「直問直答」，切合學生能力。

乙部課外篇章方面，今年考評局以魯迅《聰明人和傻子和奴才》、錢鍾書《談教訓》以及劉熙載《海鷗》設題；其中《聰明人和傻子和奴才》開首，考評局附上文章的寫作背景，表明該文是在列強壓迫、軍閥割據年代下撰寫，魯迅在文中諷刺和批評當時社會不同階層。

+ 9 + 8 + 7

首次在閱讀篇章設序言

張珉聰形容，以序言方式交代課外篇章，屬推行文憑試的首次。他表示，魯迅及錢鍾書在筆下文章中大量使用諷喻手法，若考生對兩人的生平事跡有了解，應該不難應付。

然而，張珉聰同時指，乙部題目花大篇幅考核學生是否了解諷喻背後的涵義，不能直接在原文中找到答案；因此他預料，是否具備分析反喻、諷刺文體的高階思維，成為考生分高下的要素。

另外，劉熙載《海鷗》是寓言故事，作者藉海鷗和巷燕的對話，點出人們常執着和溺陷於愛憎相對之中而不自由，須放下執着才能夠逍遙自在。

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試今日（1日）正式開考。（張浩維攝）

張珉聰指，往年考生只需理解課外文言篇章的語譯，已能作答大部分試題，但今年考生在語譯之餘，還需理解該寓言故事的涵義，預料部分考生未必懂得作答。

整體而言閱讀卷難度較去年加深

總括今年閱讀卷，張珉聰認為，乙部課外篇章由兩篇增加至三篇，總字數實際上與去年的文章相若，惟難度加深，直言部分考生應考時會較怯，熟悉諷喻文章的考生將較容易取得高分，相反底子一般的學生較難處理，「（考生表現）一係好叻，一係毫無頭緒。」