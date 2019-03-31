【DSE 2019】聆聽考試逼近　收音機愈貴代表愈好？　專家拆解迷思

2019年中學文憑試（DSE）中文科聆聽及綜合能力卷，以及英文科聆聽即將於本周開考，而應考的必備工具收音機，均為每屆考生糾結，早前更有調查顯示逾六成受訪應屆考生從未使用過收音機。 坊間充斥林林總總的收音機，雖然考評局已表明沒有指定「DSE專用」或任何收音機型號，但部分繼續聲稱「符合DSE考試標準」，叫價更高達338元。 《香港01》搜集3款不同價位的收音機，讓電子及資訊工程學者判斷各型號的優劣。結果發現，最貴型號的雜聲較少，但學者同時表示價格並不代表一切：「有時可能係一種噱頭，部分『Exam friendly（方便考試）』功能便賣更高價格，未必代表考試時收聽會更清晰，（價格與質素）是否一定成正比，有所懷疑。」

早前有調查顯示，逾六成受訪應屆考生從未使用過收音機。（資料圖片）

2019年DSE中文科聆聽及綜合能力卷將於後日（2日）開考，考評局早前在網誌中表示，考評局沒有指定「DSE專用」或任何收音機型號，合規格的耳筒式收音機必須符合三項條件：能收聽FM電台廣播；體積不超過46厘米x15厘米x15厘米；能放置在考試桌上，天線不可影響其他考生或阻礙通道。

收音機天線長短 不影響附近其他收音機收音質素

另外，考評局亦在《考生手冊》中澄清，收音機的天線長短，並不會對附近其他收音機的收音質素構成影響。此外，無證據顯示所謂的「攻擊型」收音機或天線會對鄰座考生收音機的接收效果造成影響。

雖然考評局已開腔澄清，惟記者發現，聲稱是「HKDSE聆聽考試用收音機」的產品，主流書局仍然有售。記者以338元購入該款收音機（收音機C），以及分別用85元及110元，購入收音機A及收音機B，找來擅長研究無線電通訊的香港理工大學電子及資訊工程學系助理教授何宏禧，看看3款收音機的表現。

記者邀請理大電子及資訊工程學系助理教授何宏禧試聽3款收音機。（鄺曉斌攝）

+ 4 + 3 + 2

測試以收音機的接收質素、廣播清晰度及操作方式等為判斷因素，測試地點為理工大學CD座一個實驗室內，測試頻率為FM 94.8兆赫（MHz），即香港電台第二台。同時，所有測試均使用同一款耳機。

有收音機調較頻度現誤差

何宏禧試聽後，發現價值85元的收音機A接收質素較差，而且相關型號是以類比方式（Analog）調頻，或會有輕微誤差，「可能你想較94.8MHz，可能會變94.7 MHz或94.9 MHz都不定，但不算太差。」

記者分別以85元、110元及338元，購入收音機A、收音機B及收音機C作測試。（周景文攝）

有收音機只單邊耳機有聲

收音機B附帶天線及3.5mm耳機插口，雖然接收清晰，但何宏禧發現此收音機使用時，只有單邊耳機有聲，估計與其單聲道喇叭設計有關；何認為，相關產品不太適合用作考試。

聲稱符合考試標準收音機有「沙聲」雜訊

至於標明是「符合香港中學文憑試考試標準」的收音機C，何宏禧發現有少許「沙聲」雜訊，惟他認為屬正常情況。

概括3款產品的表現，何宏禧認為收音機C的表現最好，其次為收音機B，最後為收音機A。他補充，雖然收音機B接收質素不錯，但由於是單喇叭單聲道設計，接駁耳機收聽時，只得單邊有聲聽起來「怪怪哋」，不太適合用作考試。

何宏禧表示，雖然收音機B接收質素不錯，但由於是單喇叭單聲道設計，接駁耳機收聽時，只得單邊有聲聽起來「怪怪哋」，不太適合用作考試。（周景文攝）

學者：標榜「Exam friendly」只為噱頭

根據收音機C的產品描述，標榜其「特有功能」，包括：專利考試模式、自動搜索最佳考試頻道、數字頻率調台等等。何宏禧估計，用作加強「Exam friendly（方便考試）的晶片成本不高，但售價卻是普通收音機的幾倍，他說：「有時可能係一種噱頭，部分『Exam friendly（方便考試）』功能便賣更高價格，未必代表考試時收聽會更清晰，（價格與質素）是否一定成正比，我有所懷疑。」

用主流品牌收音機應不會失望

考生選購收音機時，應採取甚麼準則？對此何宏禧說：「我相信買主流品牌嘅收音機唔會令你太失望，對於學生來說，價格亦應是其中一個考慮因素。」他同時認為，主流品牌在產品質素控制方面，理論上表現會相對穩定。

（周景文攝）

翻查資料，考評局在1995年起，首次以電台廣播形式，播放會考英文科課程乙聆聽內容，隨後於1998年全面應用至公開試中英文科聆聽考核。

何宏禧憶述，在約20年前，亦需自行購置收音機應考公開試，售價約在100元以內；相隔20年後，他直言FM收音機技術沒有任何改進，與是次測試的收音機A沒有任何區別，至於收音機C則加入了一些「噱頭（gimmick）」，但相信在電路設計上同無太大分別。

何宏禧指出，在現今世代下，透過互聯網已可收聽電台，毋須透過FM訊號接收廣播訊號。（周景文攝）

紅外線系統亦是透過先接收FM廣播訊號才發放

何宏禧認為，在現今世代下，只需在智能電話安裝應用程式，便可透過互聯網收聽電台，而毋須透過FM訊號接收廣播訊號，因此可以理解為何逾六成受訪應屆考生從未用過收音機。

被問及考評局是否應革新聆聽考試的廣播方式，何宏禧直言，即便是紅外線廣播系統，同樣需要先接收FM廣播訊號，然後才能轉發至各考生的接收裝備，始終離不開FM訊號，同時紅外線廣播技術已相當舊。

多媒體串流廣播技術可取代電台廣播模式

何宏禧指，現時存在的多媒體串流廣播技術，理論上能取代電台廣播模式，「但是要翻新全港學校禮堂以支援這些裝置，相信涉及成本很大，亦是考評局仍未更新的原因。」