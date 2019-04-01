【DSE 2019】中文作文續寫：記一輩子的話　教師：合格容易高分難

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試今日（1日）正式開考。今年中文科作文卷題目同樣是三選一，當中第一題要求考生以「這一句話，我會記上一輩子」為首句，續寫文章。考評局資料顯示，該題要求考生以一句令人刻骨銘心的話為線索，抒述個人對人生的體會。 中文科老師張珉聰表示，本年的作文題目相對淺白，考生應較有安全感。他表示，若考生選答第一題，必須立意清晰、詳略得宜、帶有轉折位，才能獲評高分，他直言該題是「合格容易，高分難。」

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試今日（1日）正式開考。

作文卷第一題要求以「這一句話，我會記上一輩子」為首句續寫文章，張珉聰認為，題目要求較直白及容易，考生在理解上不會有太大偏差，預料大部分考生均會選答該題。

考評局題目要求考生 以刻骨銘心的話為線索

考評局資料形容，「話說得好，即如暮鼓晨鐘，令人幡然大悟，一生銘記；可是說話傷人，往往比肌膚之痛楚更令人痛苦、難受。」題目主要要求考生以一句令人刻骨銘心的話為線索，抒述個人對人生的體會。

(2019年中文科作文卷)

題目簡單惟不易獲評為上品

然而，題目簡單易明並不等於容易獲評上品，張珉聰形容：「合格容易，高分難。」他指，考生宜透過文章帶出正面、有教育意義的訊息，此舉較容易獲得中文科教師的垂青；若要取得高分，考生作答時必須立意清晰、詳略得宜、帶有轉折位。

《想想別人》需先了解詩歌涵義

至於第二題，要求考生就詩歌《想想別人》的體會或聯想，以「想想別人」為題，寫作文章，張珉聰認為，考生需先理解整篇詩歌涵義才能作答，預料最少考生選答該題；因而第三題談「讀書無用」，將成為考生的次熱門選項。

聖三一堂中學中文科老師張珉聰（鄺曉斌攝）

考評局資料顯示，考生的立論宜明確，分析須有條不紊，如能引古今中外事例，或生活例子為證，則更具說服力；考生的立場不拘，只要是言之有物，從而反映對人性或社會現象的觀察和思考即可。

張珉聰引述，過往有考官批評普遍考生撰寫的議論文論據不足，影響作答表現。由於第三題屬議論文，張進一步指，鋪陳太多名人格言、經典名句，缺乏清晰立意及論述，便不能取得高分。