【空置稅】議員稱空置單位只得3000伙　陳帆：非針對發展商做生意

運輸及房屋局早前向立法會房屋事務委員會提交文件，建議訂立《差餉（修訂）條例草案》，向獲發「入伙紙」達12個月的一手住宅單位收取即「額外差餉」（即空置稅），金額為應課差餉租值兩倍，而違例發展商管理層，最高刑罰可判囚。 立法會房屋事務委員會今日（1日）開會討論修例，有議員質疑實際的空置單位只得3,000伙，較政府指出的9,000少，指設立空置稅會對發展商不公。運房局局長陳帆指出，空置稅並非有意打擊及壓抑樓價，只希望增加供應。 同時，會上通過臨時動議，促請政府研究向非本地居民及公司持有的二手住宅物業，徵收空置稅。

運房局向立法會房屋事務委員會提交文件，建議訂立《差餉（修訂）條例草案》，向獲發「入伙紙」達12個月的一手住宅單位收取空置稅。（資料圖片）

根據政府提交的數據，截至去年3月底，貨尾單位約有9,000伙。自由黨邵家輝指出引述業界意見，稱當中有不少單位正作出租用途，如服務式住宅（service apartment），故實際空置單位或只得3,000伙，質疑在數目不多的情況下，成立空置稅對發展商不公，又擔心金額會轉嫁予買家。

陳帆強調，政府空置稅並非有意打擊及壓抑樓價，只希望增加供應，令更多一手單位盡快推出市場。他又指，空置稅不是針對發展商做生意，更不想令市民、發展商及政府做成對立，只是想在房屋供應上達成平衡點。

運房局副秘書長梁悅賢指出，貨尾單位連計正用作服務式住宅或出租的單位。（盧翊銘攝） 貨尾單位連計服務式住宅 運房局副秘書長梁悅賢指出，在上述9,000伙的貨尾單位中，有3,000多伙由2011至16年期間發出入伙紙；2,700伙由前年發出；剩下約3,000多伙的入伙紙則由去年發出。她認同部上述部份單位並非完全空置，當中句括正用作服務式住宅或出租的單位。至於單位面積的分佈，則暫未有數據。 對於為何不向二手樓徵收空置稅，陳帆指出，二手樓的空置率是4.3%，較以往數據低，加上物業出租時或要先作裝修，在自由市場下，難免出現空置單位。

陳帆指出，若公司將公司租予員工時收取市價租金，同樣可免收空置稅。（盧翊銘攝）

用作員工宿舍並收市價租金 可獲豁免

有不少議員則批評空置稅猶如「紙老虎」，當中存在不少漏洞，發展商可輕易逃稅，例如將公司出租或售予表面上無聯系的公司、以建築期拖延並不領取入伙紙等。

陳帆認為，空置稅的金額為應課差餉租值兩倍，相等於兩年租金，認為有一定阻嚇性；而「有聯系公司」亦據《公司法》定義，強調覆蓋有廣泛性。他又指，根據建築規約，若超出建成限期時，發展商要付補地價，甚至可被政府重收土地。

被問及員工宿舍能否被豁免，陳帆指出，若公司將公司租予員工時收取市價租金，並出租超過6個月，同樣可免收空置稅。不過，若公司為員工提供津則，便屬於公司的內部事情。