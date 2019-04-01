空置稅豁免豪宅無理　政黨別再為發展商保駕

豪宅走勢帶動整體市道，容讓單位長期空置，等同浪費資源，若然把單位「偽出租」，更屬誤導市場，應當禁止。而根據此原則，政府不應區分一手樓及二手樓，空置稅須於全部住宅落實。要保持樓市健康發展，立法會議員應無分黨派支持並監督政府落實方案，而非為地產界保駕護航。

運房局向立法會房屋事務委員會提交文件，建議訂立《差餉（修訂）條例草案》，向獲發「入伙紙」達12個月的一手住宅單位收取空置稅。（資料圖片）

近日有報章引述經民聯反對政府一手機空置稅議案，經民聯地產及建造界議員石禮謙列舉三項理由。第一，豪宅跟中小型單位屬兩個市場，豪宅銷售一向較慢、空置率較高，故反對劃一實施。第二，實施徵稅年期太急，認為入伙紙後空置至少兩年才開始徵稅，或應以滿意紙為界線。第三，方案若然有效，將會拖累一手及二手樓價，業主有機會陷入負資產。自由黨本周一（4 月 1 日）也提出類似原因，並要求擱置草案。

豪宅跟中小型單位貌似兩個市場，而兩類單位升幅並非必然同向，但實情並非如此割裂，豪宅市道對後市多少有指標作用。更重要的是，石禮謙的對豪宅的定義相當鬆，原來只是八百呎以上，或高於一千萬元的單位。比較一下，柏傲灣 2017 年 3 月售出的 421 呎一房單位就以 1,008 萬元成交。反對者會爭拗這是萬中無一，不是市價盤，但倒過來說，發展商要避過中小型住宅空置稅，其實不難。因此，政府不應製造政策漏洞。

至於延長開始徵稅時間的理據亦不足。「01 觀點」一再指出，若果政府容許發展商在獲批滿意紙一年後才計算空置稅，發展商就有機會控制申請滿意紙時間，即使單位能夠入伙也不申請滿意紙，藉以延後貨尾銷售時間。用入伙紙獲批一年才計算，發展商的「走盞位」較少。

那應否推延至獲批入伙紙後空置兩年後才徵稅？那未免對發展商太寬厚。既然現時住屋需求強勁，政府應該要求住宅盡早應市，不應拖慢供應。事實上，有部分樓盤反而申請提早預售樓花。

要空置稅條例發揮最大效力，避免政府拖慢動工進度，以延遲申請入伙紙時間，政府須規定發展商在指定時間內取得入伙紙，或者在限期內推出所有單位，否則須向地政總署申請和解釋。

趙式浩解釋：「取得入伙紙不代表可以入伙。」因為很多樓宇物業取得入伙紙後，會因各種原因無法取得地政處所發出的俗稱「滿意紙」的合約完成證明書，而無法完成物業買賣交易。（盧翊銘攝）

自由黨和經民聯成員擔憂空置稅會迫使發展商在死線前推盤，導致一手及二手樓價下降，但這說法可堪玩味。因為另有一批反對者正正推測，附加差餉額會打進樓價，推高成交價。究竟那一方才是實情，似乎連同路人也未有答案。如果業界人士相信囤積問題不嚴重，為何會擔心空置稅成為推冧樓市的黑手？

當物業市場表現不濟時，空置稅只會對發展商落井下石，試問這種經不起正反考驗的措施，如何說服國際投資者留在香港投資，以及如何維護香港的自由經濟及核心價值。 盡管現時難以評估空置稅的實質成效，但可以肯定的，是政府令市場增加很多不明朗因素。如果政策失衡加上突如其來的金融風暴，一手及二手市場的業主均難以獨善其身。大家是否已經忘記了1997年的金融風暴、2003的沙士事件，以及2008年的金融海嘯的慘況？ 自由黨發展及建造業關注組召集人暨青年團主席趙式浩 4 月 1 日評論文章

不論支持與否，立法會議員提出一些徵稅漏洞，例如發展商取得樓盤入伙紙後，只在一年內跟租客簽半年約，其餘時間便可空置，又或者發展商可以輕易尋找非關聯公司承租。就此，差餉物業估價署須嚴加查核，例如檢查水電錶，揪出可疑個案，以儆效尤。

一再重申，空置稅不可遺漏二手住宅。儘管政府計算空置單位的方法值得質疑，但即使是政府經常援引的數字，空置量再見上升，去年本地有約 5.14 萬住宅單位空置，比 2017 年增加 8,490 個。即使撇除入伙紙發出後，尚未獲批滿意紙或轉讓許可證的單位，一年間也增加 6,620 個，超過 1,076 平方呎的佔比最多。政府常言不夠屋，好應該善用珍貴資源。

立法會有地產和工商界的代表，市民或會對他們反對徵收空置稅感到失望，惟總算預期之內。但是，民建聯的立場曖昧，令人費解。民建聯雖稱原則上支持落實空置稅，但對細則過多退讓，對於二手樓徵稅亦未有堅實立場，連向非本地居民徵稅也投棄權票，令人費解。民建聯要當第一大黨，就要匡正樓市，維護市民居住權益。