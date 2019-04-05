物管條例諮詢結束　業界指規管過寬、不夠針對性：製造不必要麻煩

香港房屋經理學會副會長余珍表示，學會十年前已開始爭取成立發牌制度，惟現時擬訂的《條例》規管過寬，不夠針對性，同時擔任清潔、園藝的公司也需領牌，造成「要管嘅管唔到，唔管嘅就製造麻煩」，建議物監局須釐清非從事物業管理的公司，以免日後造成混亂。

小業主經常與管理公司出現磨擦，物業管理業監管局（物監局）去年就修訂《物業管理服務條例》展開公開諮詢，並於今年1月結束，意味審議程序即將上馬。

民政事務總署於2014年向立法會呈交《物業管理服務條例草案》，並於2016年5月通過，《物管條例》建議為物業管理人訂立發牌制度，只要是擔當管理或監督角色，均需申領牌照。

香港房屋經理學會副會長余珍表示，多數均市民不理解大廈公契與《建築物管理條例》賦予物管公司的權力，令投訴頻生。（羅君豪攝）

余珍表示，市民認為物監局的角色較中立，透過發牌機制規管業界，相信可減少業主與物管公司之間的糾紛，「如果有人向學會投訴，可能都唔信任我哋，感覺我哋偏幫管理公司。」

提供多於一項服務須領牌

根據諮詢文件，《條例》的附表一列明，物業管理服務包含七個類別，包括「一般管理服務」、「環境管理」、「物業維修和保養」、「財務及資產管理」、「設施管理」、「人力資源管理」及「法律服務」。只要涉及多於一項的服務類別及次類別，便須申領牌照。值得留意的是，文件將第二項「環境管理」再細分為公眾地方清潔、園藝設施保養、環境及消防安全等。換言之，如公司為物業提供清潔、衞生服務之餘，又負責修剪花圃等工作，便需領牌照。

余珍：人人都要拎牌

余珍指在新法例下，七項類別涵蓋的範圍太廣泛，造成「人人都要拎牌」的混亂，未能真正規管從事物管的人士，「例如你監管醫生，會唔會連醫生嘅菲傭，或者做清潔嘅人都要監管？」