【DSE 2019】中文科聆聽綜合卷　乙部寫宜居城市　考生須自擬標題

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試踏入第二日，今日（2日）應考的試卷為中文科卷三、聆聽及綜合能力考核。當中聆聽部分的內容談及何謂理想世界，其目標由誰而定，烏托邦的世界又是否一定美好等。此外，亦有談及中學生建議社區計劃，討論何謂宜居城市等。考核於早上9時15分開始，至11時40分完結。 有考生今日準備兩部收音機，以便在應試期間有兩手準備；考生劉同學表示，今年有趣的地方是要自定標題，過往校內操練試卷時曾試過自擬標題，因此對今日的表現有信心。 廠商會中學中文科主任何慧微表示，今年乙部綜合能力部分，文體要求為專題文章，考生需自擬標題。

中學文憑試（DSE）核心科目筆試踏入第二日，今日（2日）應考的試卷為中文科卷三、聆聽及綜合能力考核。（張浩維攝）

中文科聆聽綜合卷今早9時15分開始，聆聽部分對話內容，播出有兩名學生與老師對話，內容談及何謂理想世界，內容圍繞著作《烏托邦》、古藉《禮記．大同篇》及《桃花源記》等為例子。

乙部要求考生，以申請人杏壇中學中五級學生方子晴名義，撰寫一篇文章，須先指出兩項宜居城市的特質，並舉例說明有關特質如何締造幸福生活：再選擇一個建議社區計劃主題，論證選擇該主題的原因。

(2019年中文科聆聽綜合卷)

劉同學準備兩部收音機，以便在應試期間有兩手準備。（張浩維攝）

來自培正中學的劉同學今日準備兩部收音機，以便在應試期間有兩手準備。她直言，無論是中文科聆聽及綜合能力卷或整個中文科，目標成績均為取得5**；她又指，今年有趣的地方是要自定標題，過往校內操練試卷時曾試過自擬標題，因此對今日的表現有信心。她又指，不擔心會出另類文體，即使出題另類，相信全港學生都會不懂應付。

何慧微老師。（張浩維攝）

廠商會中學中文科主任何慧微表示，今年乙部綜合能力部分，文體要求為專題文章，考生需自擬標題。

2019年中學文憑試（DSE）中文科聆聽及綜合能力卷今日（2日）開考。（資料圖片）

卷三聆聽及綜合能力考核佔中文科總分的18%，分甲部聆聽及乙部綜合能力，比重分別是20%及80%。試卷設一段錄音及閱讀材料供考生作答，全部試題均為必答題。

去年卷三乙部「爆冷」，首度要求考生寫公開信，有考生指從未見過或撰寫過相關文體。