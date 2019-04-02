【DSE 2019】聆聽綜合卷神曲《綠袖子》：比悲傷更悲傷的愛情故事

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試踏入第二日，今日（4月2日）開考的試卷為中文科卷三、聆聽及綜合能力考核，而周六（6日），考生將面對英文科的聆聽及綜合能力考核卷。 但即使科目及題目不同，24年來的公開試卻有共同的過場曲《綠袖子》（Greensleeves），相信有應考過公開試的考生、市民對這首「神曲」並不陌生。但為何這首16世紀英國民謠，會成為21世紀考場上的「戰曲」？原來背後只因當時考試局一個人的決定，而這首樂曲其實是講述一個悲傷的愛情故事。

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試踏入第二日，今日（2日）應考的試卷為中文科卷三、聆聽及綜合能力考核。(張浩維攝)

本港公開試的過場曲《綠袖子》，是一首英國民謠，多年來可謂「困擾」歷代考生，不少人即使投身社會之後，偶爾聞此曲也會想到在考場上的緊張、戰競，甚至有人形容此曲為「亡命旋律的絕望演奏」，為何這首本來寂寂無名的英國民謠，會成為廿多年來「陪伴」大家考試曲目？

這一切要由1995年，考評局首次透過香港電台廣播英文科聆聽聲帶、以及在當時考試局任職的京力士（Rex King）說起。

京力士指，當年《綠袖子》一曲由他親自挑選，原因是希望能選一首介乎流行曲與古典音樂之間的音樂。（資料圖片/考評局提供）

京力士，於1978至1996年在當時考試局任職，他由英文科科目主任，一路晉升至副秘書長一職；95年考試局初次嘗試在電台廣播英文科聆聽聲帶，然而，因為在大氣電波播放，每段聲帶停頓之間不能「dead air」，須以音樂過場，因此局方需要挑選歌曲作過場之用。

他此前曾表示，考慮到不能選用流行曲及古典音樂，只能「中間落墨」，最終他決定選一首旋律簡單的樂曲，而他認為《綠袖子》正是合適之選。

時至今日，透過大氣電波播放公開試聆聽題已有24年之久，偶爾有意見指這種考試安排會否過時，甚至有調查發現，如今有6成學生根本不懂使用收音機；但為了促成這個安排，當年可謂絞盡腦汁，當時面對的一難題是，因為以往未曾在大氣電波播放試題，一度引起師生的「恐慌」，為此局方要舉辦模擬考試「定驚」，而港台英語節目組經理更邀請京力士，於模擬試舉行當日出席節目，直接收聽師生電話查詢，解開他們的疑問。

他指，當日在直播室不停「收紙仔」要求加時解答，最後足足花了兩日，合共4小時才完成。

現時流傳的版本是，大部分人認為《綠袖子》是亨利八世（左）為情人安妮（右）所作。（互聯網）

究竟《綠袖子》這首英國民謠說的是甚麼故事？此曲早於16世紀於英國流傳，相傳是英王亨利八世作給「觸不到戀人」安妮博林（Anne Boleyn）的怨曲。有說當時安妮是亨利第一任皇后的女侍官，暗中與亨利八世偷情。

惟亨利一直拖拉與皇后離婚一事，令安妮憤而出走，亨利亦因而悶悶不樂，拿起魯特琴彈着彈着，創作了《綠袖子》。亨利與安妮兩人雖然最後仍於1533年秘密結婚，但結局並不完美，婚後三年，安妮因流產，與亨利的關係轉差，最後更被控以通姦罪判死，國王亨利更在安妮斬首後第二天，與她的侍女訂婚。

而現時考生在試場所聽到的《綠袖子》，均採用由倫敦交響樂團演奏的版本。