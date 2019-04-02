【許智峯案】官質疑是否有權搶EO手機　許：怕對方刪除資料

民主黨立法會議員許智峯，被指去年在立法會內搶走一名保安局女行政主任的電話，因而被控普通襲擊等三項罪名，許今（2日）就繼續自辯。雖然許在庭上辯稱懷疑女事主違反私隱條例，故出手阻止，不過裁判官質疑許有何權力搶去手機，為何當時不叫保安、警員前來阻止，許解釋當時情況緊急，若不出手有關資料或會被刪除。

許智峯自辯時稱，擔心「狗仔隊」收集的資料會上傳給外間機構如中聯辦。（李慧娜攝）

被告許智峯，36歲，現任民主黨港島區立法會議員，共被控三罪：在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦、普通襲擊及阻礙公職人員執行公務。

官問：權從何來

許智峯今繼續接受控方的盤問，他強調當天見女事主態度閃縮，懷疑她違反私隱條例，自覺身為議員要阻止她作出犯罪行為。不過，裁判官質疑許說：「有咩權搶手機，權從何來？」又質疑許說：「點解唔搵其他人嚟？」及問為何許不找保安、警員前來阻止或先與黨友商量。

情況危急怕失搜證機會

許反駁指，他認為當時情況緊急，若不搶去電話，或會錯過搜證機會，對方可能會刪除或轉移手機中的資料，又稱公民若看見罪案發生，都有責任出手阻止。

許完成自辯，雙方完成舉證，案件押後至4月24日結案陳辭。

案件編號：ESCC2544/18