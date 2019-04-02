【麻疹爆發】國泰確認貨運站職員中招　疫情持續於機場擴散

麻疹繼續在機場爆發，國泰航空回覆查詢時證實，一位於貨運站工作的同事確診染上麻疹，據悉他在國泰貨運站擔任貨運主任，衞生署人員今午到國泰貨運站5樓消毒，並圍封其工作範圍。截至今日（2日），國泰已有最少4名員工染上麻疹，分別為空少、機師、國泰城顧客關係部員工及新增的貨運站員工。 最新個案所在的國泰貨運站，與一號客運大樓有最少7分鐘的行車距離，可見麻疹疫情已出現向外擴散之狀，除了在一號客運大樓造成最嚴重的爆發，亦不斷在機場附近範圍蔓延。

衞生署人員身穿全套保護衣，今午到國泰貨運站5樓消毒，並圍封中招員工的工作範圍。（國泰工會提供）

國泰空中服務員工會副主席黎玉嬋表示，今天在同事群組之間流傳數張相片，稱由於一名於國泰貨運站任職貨運主任的男子感染麻疹，衞生署人員今午到國泰貨運站5樓消毒，並圍封其工作範圍。由相片可見，衞生署人員身穿全套保護衣到場消毒，並在有關區域圍上寫有「危險」的封條。

《蘋果日報》則引述消息指，該男子最近沒有前往機場客運大樓，但上周曾於國泰城5樓上堂，而該樓層就是上周證實已感染麻疹的國泰顧客關係部26歲女員工工作的樓層。

但黎玉嬋指出，國泰城共有三座大樓，分別為北座、中座及南座，早前確診的26歲女員工在中座工作，但一般如需培訓、上堂，就會在北座舉行，故未能確定新增個案的男子是否曾到過26歲女子工作的同一地方。

國泰航空回應指，今天接獲衛生署通報，證實一位於貨運站工作的同事確診染上麻疹。（資料圖片／鄭翠碧攝

國泰航空回應指，今天接獲衛生署通報，證實一位於貨運站工作的同事確診染上麻疹，國泰稱已採取應對措施，並安排清潔承辦商徹底消毒該名員工工作的區域、升降機及公眾地方。而在該名員工附近工作，或曾與其接觸的同事會收到通知，以檢查他們有否出現任何症狀。

國泰航空表示，建議同事在上班前檢查他們的體溫，對麻疹沒有免疫力的員工於上班時，可考慮於貨運站室内範圍佩戴外科口罩，並時刻保持良好的個人衞生。若身體不適，應立即就醫及留在家中休息。

國泰航空又指，國泰城自三月底已實施一系統加強衛生的措施，包括在公共地方提供手部清潔液，深層清潔及消毒人流較多及廿四小時運作的區域、公共設施及冷氣系統、以及增強大樓新鮮空氣流通等。

最新個案所在的國泰貨運站，與一號客運大樓有最少7分鐘的行車距離，可見麻疹疫情已出現向外擴散之狀。（資料圖片／張浩維攝）

綜合現時在機場一帶的麻疹疫情，感染情況在一號客運大樓最為嚴重，宗數多達11宗，有1宗個案就同時在一號及二號客運大樓工作，另外，在港鐵機場站及國泰城也各有1宗，有2宗就為國泰空少及機師。至於今天最新個案，所在的國泰貨運站，與一號客運大樓有最少7分鐘的行車距離，可見疫情已現向外擴散之狀。