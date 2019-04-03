【麻疹爆發】再增3個案2人機場工作　1患者為8個月大染病男嬰父親

衞生署今日再公布3宗麻疹個案，令累計個案增至43宗，當中機場或航空公司員工人員增至21人，包括一名45歲任職機場保安的女子及31歲任行李服務主管的男子。另外，一名27歲非本地出生的男子亦感染麻疹，他為早前確診麻疹的8個月大男嬰的父親。 醫院管理局昨日深夜（2日）公布一宗涉及瑪嘉烈醫院醫護人員感染麻疹個案，患者為23歲放射師，衞生防護中心卻事隔近20小時才公布相關個案。

衞生防護中心再公布3宗麻疹個案。（資料圖片）

27歲男患者與8個月大染病男嬰有關

衞生防護中心今日（3日）再公布3宗麻疹個案，當中一名27歲非本地出生的男子於3月31日開始出疹，他為8個月大男嬰的父親，所以衞生防護中心指其個案與8個月大男嬰有流行病學關連。該名8個月大男嬰於3月20日開始出疹，因為年紀不足，未有接種麻疹疫苗，男嬰曾於潛伏期到泰國曼谷及華欣，現時已經出院。該名27歲男子，過往健康良好，於3月27日開始咳嗽和頭痛，並於3月31日開始出疹。他於4月1日到威爾斯親王醫院急症室求醫並入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，麻疹疫苗接種史不詳，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊。

新增個案中，兩名為機場工作人員，令機場工作人員感染麻疹的數字增加至21人。當中一名45歲女子於於3月31日開始頭痛和肌肉痛，4月1日開始出疹，並於4月2日開始咳嗽，她於4月1日到北大嶼山醫院急症室求醫，同日轉送瑪嘉烈醫院入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，情況穩定她並非於香港出生，她在機場1號客運大樓5樓任職機場保安，現時仍然留院。

另一名31歲香港男子為行李服務主管，主要工作範圍為機場1號客運大樓5樓，他過往健康良好，於3月26日開始發燒、頭痛和肌肉痛，並於3月30日開始出疹，他於3月30日及4月1日到聖德肋撒醫院門診診所求醫，4月2日到北大嶼山醫院急症室求醫，同日被轉送瑪嘉烈醫院入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，他於潛伏期及病毒傳染期內曾前往柬埔寨，麻疹疫苗接種記錄不詳，現時仍然留院。

而醫管局早前公布的23歲醫護人員，衞生署事隔逾20小時後終於公布相關資料，該名醫護人員過往健康良好，於4月1日開始發燒和出疹。他於3月30日及4月1日分別向兩位私家醫生求醫。他同日到瑪嘉烈醫院急症室求醫並入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，他曾接種兩劑麻疹疫苗，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊。他的相關家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

▼麻疹防治懶人包▼