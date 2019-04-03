陳帆指不排除招標私人市場興建智能停車場　與政府「兩條腿走路」

政府早前提出在6處興建地下智能停車場，包括深水埗、荃灣、上環等區。運輸及房屋局局長陳帆今日（3日）表示，不排除公開招標讓私人市場參與先導計劃，與政府「兩條腿走路」，加快興建智能停車場。

陳恒鑌表示，政府應放寬的人市場參與經營地下智能停車場。（資料圖片）

為增加泊位，運輸署早前表示，正積極考慮推先導計劃，在荃灣永順街德士古道天橋下的短期租約用地、深水埗欽州街及通州街交界休憩用地，以及上環中港道擬議的政府大樓內等共6地點設置智能停車場。

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，地下智能停車場已於外國應用多年，技術非常成熟，但如果只有政府經營，其效率會較差，認為政府應放寬私人興建智能停車場，相信速度會較政府快，位置亦較彈性，令各區都有泊位供應，否則可能使技術無法落地生根。

政府早前提出在6處興建地下智能停車場。（運輸署文件）

陳帆表示，在先導計劃中，希望讓市場了解設計運作，以及操作成本。他續稱，在現時6個先導項目中，不排除部分項目會公開招標讓私人市場參與，屆時一方面由政府推動，另一邊廂由私人市場加快推動速度，形容是「兩條腿走路」。

至於私人土地興建智能停車場，陳帆表示，私人土地有不同用途，如用途許可，政府樂意私人興建；但假如不容許，土地持有人亦可申請修改地契，政府對此持開放態度。