過去10年私家車及貨車量增四成半　泊位僅升9%

近年香港私家車數量持續增加，但泊位增幅未能追上，令本地泊位短缺。運輸及房屋局局長陳帆今日（3日）出席立法會會議時表示，過去10年私家車及客貨車數量急升45%，增至61.6萬輛，但同期兩類車輛泊位僅增9%，至67.5萬個。至於，商用車輛泊位，他更指由於部分短期租約停車場，收回作長遠發展，所以泊位下跌5%。

陳帆表示，截至2018年12月底，全港有78.4萬領有牌照的車輛，當中約八成為私家車及客貨車。（資料圖片）

陳帆於立法會回應議員質詢，指截至2018年12月底，全港有78.4萬領有牌照的車輛，當中約八成為私家車及客貨車。他續稱，過去10年間，兩類車輛由42.4萬輛增加至61.6萬輛，上升約45%；惟同期供兩類車輛使用的泊車位，僅由61.8萬個增加至67.5萬個，即增約9%。

貨車及非專營巴士泊位跌 因收回部分短期租約停車場

至於商用車輛，如貨車及非專營巴士，陳帆表示在過去10年，由7.54萬輛，下跌至7.31萬輛，少約3%；而同期供商用車輛使用的泊位，亦由約4.9萬個，下降5%，至約4.7萬多個。陳帆解釋，由於部分短期租約停車場，需收回作長遠發展，故有泊位減少。

鄭泳舜批評，政府未有為長遠泊車位設目標。（資料圖片）

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，雖然認同政府計劃興建地下智能停車場，但認為始終需時興建，他追問政府在停車場落成前，有何紓緩泊位的措施，又批評政府未有為長遠泊車位數量設目標，感到失望。

陳帆預計將增2204個泊車位

陳帆表示，預計2019年可增512個及1,692個分別由政府及私人營運的泊車位，當中包括85個電單車、2,095個私家車，及24個商用車輛泊車位。他估計，興建智能停車場的時間，會較傳統多層停車場短，可更快為市民提供泊位。