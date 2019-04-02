【泊車收支票】領展賣葵盛東停車場後 新公司拒收現金被批擾民

葵盛東邨的商場、街市和停車場，去年由領展售予基匯資本，基匯資本亦將3個場地交由不同的管理公司負責。不過，該處停車場自上月底開始由新的管理公司接手，自此造成了不少混亂。其中有車主表示，停車場提出要以支票繳費，無故不收現金；亦有人指，場內保安人數不足，而在閘口遇到問題時，按鐘多時都沒人回應，令車輛進退不得。區議員批評，管理公司交接期間不應如此混亂，希望有關方面盡快加設人手跟進處理。

「不接收現金付款」

據居民表示，葵盛東邨停車場本來由威信停車場管理有限公司負責日常管理，但在3月底，佳栢停車場有限公司在場內貼出告示，指會於4月1日起接手管理，又著租戶在3月底起以支票形式繳交停車場的月租，強調是「不接收現金付款」。措施一出，很快便引來一眾車主不滿，認為不收現金對他們造成很大不便，而要為了繳費故意去開支票戶口是很不合理。

改為只在「下午6時至10時」收現金

該公司見狀，旋即在3月26日貼出一張告示，指會在停車場收銀處派員收取租金，並即時發出現金收據，但時間只由下午6時至10時，其餘時間仍是不收現金。公司再在28日貼出另一張告示，再次強調有關安排。對此，部分車主表示「就唔到」有關服務時間，而除了付款方式的問題，亦有人指曾在場內閘口按掣求助，但等候逾3分鐘仍是無人回應，而隨後的車輛不斷增加，短時間已造成車龍。他們均認為，現時停車場各方面都很混亂，對新管理公司的管理質素存疑。

有車主表示，停車場新舊管理公司交接期間，場內管理十分混亂。(葵青區區議員周偉雄提供)

通訊系統接駁到長沙灣

一直跟進事件的葵青區區議員周偉雄指，曾向管理公司及業主基匯資本了解，知悉新舊管理公司交接期間，原有的員工沒有獲新公司續聘，而現時停車場人手明顯不足。他亦曾向職員查詢，原來閘口的通訊系統會接駁到位於長沙灣的辦公室，而非交由場內的保安員即時處理。周批評，現時停車場不論收費安排還是其他管理方面都對車主造成困擾，認為新公司必須盡快加派人手，「我哋希望佢哋管理時可以落地啲，短期內加啲專責同事駐場，即時處理市民問題；長遠應該請多啲人同埋加強培訓，唔好因為慳成本令到個場立立亂！」