德國製Syntometrine分娩用注射液　涉成分含量不合格　批發商回收

衞生署宣布回收一個批次（批次編號：60748）的Syntometrine注射液。衞生署指，早前接獲生產商通知，指產品的德國製造商在處理一宗有關產品變色的投訴期間，化驗顯示該批次產品的有效成分含量及降解物不符合規格，可能影響該產品效能。

衞生署因潛在品質問題從市面回收Syntometrine注射液。（衞生署圖片）

涉事的Syntometrine注射液（香港註冊號碼：HK-01698），由藥物批發商奧利佳（香港）有限公司推出，含有麥角新鹼和催產素，是用於分娩過程中的第三產程和治療產後出血的處方藥物。

衞生署接獲奧利佳通知，指該產品的德國製造商在處理一宗有關產品變色的投訴期間，化驗結果顯示該批次產品的有效成分含量及降解物不符合規格，可能影響該產品效能。而受影響的批次產品曾供應給醫院管理局、私家醫院和一名私家醫生。奧利佳自願從市場回收該批次的產品，而衞生署已要求其德國製造商就事件成因的調查結果。

衞生署至今未有接獲涉及受影響產品批次的不良反應報告。署方會繼續調查，並密切監察有關回收。而根據製造商的初步調查，產品的其他批次不受影響。市民可致電奧利佳設立的熱線2635 5986查詢。