「黃體超瀉痢丹」含菌超標近一倍　衞生署呼籲立即停用

衞生署今（8日）同意持牌中成藥製造商黃體超製藥廠，從市場收回「黃體超瀉痢丹」（註冊編號：HKP-07855）一個批次（批次編號：0467）的註冊中成藥，因該批中成藥的總細菌數，超出香港中醫藥管理委員會中藥組制定的微生物限度標準。 雖然該款藥物未有在本港售賣，但衞生署呼籲，市民應立即停止服用上述批次中成藥，亦可致電黃體超熱線2395 5439查詢。

衛生署呼籲市民停服黃體超瀉痢丹。（政府新聞處圖片）

澳門衛生局通報本港衞生署

衞生署接獲澳門衛生局通報後，隨即到黃體超展開調查並採集樣本送往化驗。衞生署公共衞生檢測中心今日的化驗結果顯示，上述批次中成藥的總細菌數達每克50,000個，約為管委會制定上限的1.7倍，即超標0.7倍。

該批中成藥由黃體超製造，用於治療痾嘔肚痛。有關批次全數出口至澳門，並沒有在本港銷售，黃體超已設立熱線（2395 5439）供市民查詢。

衞生署發言人稱，至今仍未接獲與該中成藥有關的不良反應報告，會密切監察相關的收回情況。

衞生署又呼籲，市民應立即停止服用上述批次中成藥，若曾服用該藥並感到不適的市民，應徵詢醫護人員的意見。而市民亦可於辦公時間內將其送交九龍觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥事務部銷毀。