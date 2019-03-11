Apo-Losartan四款血壓藥含致癌物　廠商主動回收　衞生署籲勿停藥

高血壓患者注意！衞生署今日（11日）宣佈，四款用於治療高血壓的Apo-Losartan藥片含可致癌物，並已供應予本地私家醫生及藥房。藥物批發商顯榮行有限公司（顯榮行）將主動從市面回收有關藥物。至於正服用上述產品的病人不應自行停止服用藥物，應向醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

衞生署今日（31日）同意一持牌藥物批發商顯榮行有限公司，作為預防措施從市面回收四款共七個批次含有氯沙坦的藥劑製品，因為相關產品可能含有雜質。圖示其中兩款產品。（衞生署提供）

四款需回收的Apo-Losartan藥片涉七個批次，屬含有氯沙坦的藥劑製品，屬處方藥物，用以治療高血壓。衞生署透過其監察系統，得悉加拿大衞生部建議自願回收多個批次含氯沙坦的藥物，因為有可能含有雜質N-亞硝基-N-甲基-4-氨基丁酸（NMBA）。NMBA是一種可能令人類患癌的物質。

衞生署同意顯榮行，作為預防措施從市面回收上述藥劑製品，因為相關產品可能含有雜質。根據顯榮行的資料，該受影響批次的產品已供應予本地私家醫生及藥房，而衞生署至今未有接獲任何涉及上述受影響產品的不良反應報告。衞生署發言人提醒，正在服用上述產品的病人不應自行停止服用藥物，並應向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。