撞車補償講成「回饋」　港鐵公關騷遮掩不了無能事實

港鐵於日前發生嚴重意外。兩列列車於中環站隧道相撞，導致荃灣綫中環站至金鐘站的服務要暫停兩日搶修。港鐵車務總監劉天成表示，港鐵將按票價調整機制中的「服務表現安排」撥出上限2,500萬元，在明年票價調整時回饋乘客，實質內容為何語焉不詳，但其「回饋」一詞，實在刺耳。

今「回饋」一詞，有致贈、贈送的意思。在消費市場常有「回饋優惠」，以一些折扣或禮品等贈送顧客。然而此反映事件的本質嗎？港鐵自1979年通車至今，少有發生過如此嚴重的交通意外。照片看到的車身形狀扭曲，車廂嚴重損毀，令人不寒而慄，倘若不幸發生在繁忙時間，可能已經造成大量人命傷亡。然而劉天成的「回饋」一詞完全未有反映事件的嚴重性，更沒有為多日對乘客的不便致歉的意味。與其是「回饋」，不如稱之為「補償」、「致歉」更能帶出港鐵對近年意外頻生的愧疚和反省。

港鐵近年大搞公關，頻頻在大眾媒體落廣告，意圖在社會建立起良心企業的形象。今次在列車相撞後的「回饋」措施，而票價優惠以圖掩飾港鐵無能不濟的事實，也是一場公關騷。可惜無論港鐵投放在公關的資源如何龐大，也彌補不了其近年頻頻出現列車服務延誤、車務事故、工程問題，醜聞愈爆愈大，愈爆愈臭的尷尬局面。馬時亨主席去年爆出「我話OK就OK」的金句，更徹底暴露其目中無人的傲慢，多年的公關工程只得付諸流水。

港鐵荃灣線上周一（18日）測試新信號系統期間，中環站至金鐘站有兩列列車相撞，肇事路段的列車服務暫停了兩天。（資料圖片）

今回港鐵撥出2,500萬元「回饋」乘客，又將會於5月11日至13日推岀大約半價的車票優惠。不過5月11及12日分別為星期六及星期日的兩天假日，以及13日的一天佛誕假期，客運量比平時上班時間的周一至周五為低，能受惠的乘客也因此大大減少。這個每年盈利百幾億的公共企業，竟生恐讓香港人佔了便宜的樣子，跟香港人斤斤計較，其小家子的寒酸模樣，恐怕多少公關化妝都遮掩不了。

港鐵這頭宣布此次撥出的2,500萬元，將會於明年票價調整時「回饋」乘客，那頭卻宣布加價3.3%，名副其實的左手拖捨你幾塊，公關技巧何等差劣。可悲的是港鐵壟斷全港鐵路網絡，無論服務質素如何一落千丈，管理一塌胡塗引致醜聞叢生，年年賺錢卻又年年加價，可憐小市民卻如啞巴吃黃連，只能任其魚肉，豈不荒謬？

當初兩鐵合併、港鐵上市其目的，是為了減輕政府財政負擔以及提高效率，惟今事與願違。港鐵的營運效率不僅變差，更加偏離本業，投身地產市場。身為一個每日為百萬香港市民提供服務的公共事業，港鐵如今卻只追求盈利增長，摒其社會責任於不顧。政府絕對有責任讓港鐵不再玩弄公關化妝，重新成為一個為港人服務的公共企業。