巴籍保安英雄救美後　藉機非禮智障女　官指非預謀判監2年4月

曾多次在康復服務中心偷走的智障女子，前年再次「逃走」至附近的地盤，並遭看守的犬隻狂吠。地盤的巴籍男保安「拯救」她後，卻在更亭內對她上下其手。智障女子事後向服務中心職員稱，其屁股感痛楚，經檢驗後發現直腸有撕裂兼滲血。巴籍保安早前承認非禮罪，法官今(3日)在高等法院時透露，女子現已不記得事件，亦不再害怕偷走。法官考慮保安非有預謀犯案等因素，遂判他監禁2年4個月。

41歲的被告Arshad Shah是5子女之父，他在高等法院承認一項非禮罪。（資料圖片）

41歲的被告Arshad Shah在巴基斯坦出生，於1996來港定居，與妻子育有5名子女。他原被控一項與精神上無行為能力的人作出肛交罪，以及一項非禮罪。他早前承認非禮罪，但否認與精神上無行為能力的人作出肛交罪，該罪保留法庭檔案內。

事主忘記事件不再怕偷走

法官判刑時引述事主的創傷報告，指她在案發後一度情緒曾困擾，現時已沒有此問題，回復原本的生活。事主甚至已不記得事件，不再害怕偷走。

法官指被告非有預謀犯案，又接納他遇見事主時，起初並不知道對方是智障人士。當事主要求被告不要再非禮，被告亦停手。惟法官指，法庭要保護事主此類人士的利益。

事主內褲有少量糞便

案情指，事主案發時27歲，其智商等同8歲半的人士。她居於油塘一間康復服務中心，曾多次偷走。

她於2017年12月17日晚上再次偷走，約1小時才返回服務中心。她用手掩嘴，向職員稱：「鬼佬鍚我呢度」，又指遭人脫去衣服和摸胸，職員則發現事主的內褲有少量糞便。警員接報後，開車載事主到附近搜索，在油塘東源街一個地盤發現被告，警員遂拘捕他。

事主直有半厘米撕裂

事主其後向心理學家透露，被告曾吻她的嘴、摸胸和以手指放進她的私處。被告曾以陽具「奀」，令事主的屁股感到非常痛楚。而醫生檢查事主時，發現其直腸有0.5厘米撕裂，少量滲血。醫生認為，該撕裂有機會因手指或陽具插入引致。

案件編號：HCCC197/2018