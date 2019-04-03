【特別財會】申訴專員公署：將騰出更多資源進行主動調查

申訴專員公署答覆立法會財務委員會指，於2019-20年度，公署會繼續致力推廣以調解方式，處理一些不涉及行政失當或情況只屬輕微的個案，從而騰出多些現有資源進行主動調查，以及就較繁複的投訴個案展開全面調查。 至於2017-18年度，逾97%不在該署職權範圍內、或受條文所限不得調查的投訴個案，公署都在10個工作天內回覆；其他投訴的回覆時間，3個月內回覆的個案有88.3%，達標率為過去5個財政年度以來最高。

申訴專員公署料將騰出更多資源進行主動調查。（資料圖片）

申訴專員公署指，不在該署職權範圍內，或受條文所限不得調查的投訴個案，於2017-18年度，逾97%投訴，公署都在10個工作天內回覆，只有2.7%是在11至15個工作天內回覆，均達承諾目標，並無個案需要更長時間回覆；至於其他投訴的回覆時間，3個月內回覆的個案有88.3%，達標率為過去5個財政年度以來最高。

公署指，於2019-20年度，公署會繼續致力推廣以調解方式，處理一些不涉及行政失當或情況只屬輕微的個案，從而騰出多些現有資源進行主動調查，以及就較繁複的投訴個案展開全面調查。公署不時舉辦有關調解的工作坊和訓練班，並有資助調查人員修讀較深入的培訓課程及考取認可調解員的資格，暫時無需增聘合資格調解員。