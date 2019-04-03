【麻疹爆發】民航工會引述政府　稱下周一放寬機場員工驗血條件

麻疹在港持續爆發，至今已累計有43宗麻疹個案。工聯會今（3日）就麻疹疫苗注射事宜和免疫接種記錄漏洞約見食物及衛生局，會後面見記者時，認為局方未有積極回應訴求。 香港民用航空事業職工總會副主席李永富指，現時疫情嚴峻，在曾要求當局增加接種疫苗、驗血名額，但局方指礙於供應數量問題未能回應。惟局方答應於4月8日起放寬驗血的條件，若職員從未驗血及於1967年後出生，便可使用麻疹血清測試服務。

局方早前規定，只有符合以下四大條件，分別是一、在1967年後出生；二、無接種2劑麻疹疫苗；三、沒有感染過麻疹；四、與孕婦、少於一歲嬰兒同住者，並需出示證明文件，如嬰兒出生紙、出院紀錄和「針咭」；孕婦陽性驗孕測試結果或產前護理覆診卡，才能接種疫苗及驗血。

香港民用航空事業職工總會副主席李永富指最近兩、三日，都有在機場工作的年輕人「中招」，認為疫情嚴峻，在會上希望政府增加接種疫苗、驗血名額，但局方則表示，礙於供應數量問題未能回應。

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他提到，現時接種疫苗、驗血門檻過高，「昨日只有14位同事驗血，而早前注射疫苗人數亦不足名額一半。」促請當局放寬條件。惟局方只答應，將在公眾假期過後，於4月8日開始放寬驗血條件，若職員從未驗血及於1967年後出生，便可使用麻疹血清測試服務。

另外，他又批評局方於4月5日至12日，只開放於機場二號客運大樓（T2）第五層的接種站，惟T2與不少機場職員的工作地點有一定距離，對職員相當不便。

香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明亦指出，局方指機場大部份人已有抗體，卻沒有針對新來港人士進行抽樣，「包括國內人士、南亞裔人士，有沒有針對性做抽樣？局方沒正面回應，亦沒相關數據。」葉解釋，東涌有十分一居民於機場工作，當中包括很多新來港人士，擔心若局方處理不當，或引起社區爆發。

工聯會立法會議員陸頌雄指，局方未能回應大眾關注的問題。他指，曾向局方詢問若是於1967年後出生的市民，並只打了一針，應先驗血還是打針，但局方未能確切回應。陸又建議，局方應呼籲僱主彈性處理假期問題，「一日病假都應有薪。」以防同事生病亦照上班。