【麻疹爆發】預計疫情持續　衞生署下周每日為100名機場員工驗血

衞生署發言人表示，預計香港國際機場麻疹爆發的疫情仍會維持一段時間，因此在機場的防控措施，包括疫苗接種及驗血服務將維持，但會作出相應調整。衞生署下周（8日至12日）會繼續為機場員工提供麻疹血清測試服務，每日為約100位於1967年或以後出生的機場員工抽取血液樣本，以識別需要接受麻疹疫苗接種的人士。

衞生署預計疫情將維持一段時間。（資料圖片／張浩維攝）

衞生署將減少機場的麻疹疫苗接種站

由4月5日至12日，機場接種站每日接種麻疹疫苗數額仍然維持為500劑。經檢視最新情況，衞生署由4月5日起，只會開放於機場二號客運大樓第五層的接種站。運作時段分別為上午10時至下午1時及下午2時至6時。

4月5日至7日的機場麻疹血清測試服務將會暫停，衞生署指8日至12日間，會繼續為100位高危人士抽取血液樣本。機場驗血測試站的地點為二號客運大樓三樓出境檢查大堂前近南面（非禁區），運作時段為上午10時至下午1時及下午2時至6時。

衞生署指，在機場麻疹疫苗接種站，合資格接種疫苗的機場員工繼續為以下目標群組：

（1）1967年或以後出生，及沒有接種兩劑麻疹疫苗，及未曾感染過麻疹，及能出示與少於一歲嬰兒或懷孕婦女同住的證明的人士；或

（2）能出示其對麻疹抗體（IgG）呈非陽性反應化驗證明的人士。

而證明文件詳情如下：



（甲）與少於1歲嬰兒同住的證明文件：例如該嬰兒的出世紙、出院記錄或「針咭」

（乙）與懷孕婦女同住的證明文件：例如該懷孕婦女的陽性驗孕測試結果或產前護理覆診卡

（丙）化驗證明文件：例如衞生署麻疹血清測試結果或過去12個月內任何化驗所的驗血結果